政院點名盧秀燕最反中電北送 ２位中市前副市長批甩鍋

行政院發言人陳世凱今坦言北部電力不足，指「南電北送」或「中電北送」是現在的事實，並點名台中市長盧秀燕最大聲反對「中電北送」。曾任台中市副市長的國民黨立委王育敏、楊瓊瓔批評，行政院甩鍋地方，不負責任。

陳世凱指出，北北基桃整個北部電力開發相對困難，在北部有發電量少於用電量狀況，以2023年為例，供需差距約200億度，同一年要透過「南電北送」或「中電北送」。他還特別點名盧秀燕，稱反對「中電北送」喊的最大聲是盧秀燕。

楊瓊瓔指出，200億度不是小數字，若北部缺電，為何過去幾個月立法院開會時官員都不談？況且北部缺電，難道不就是台灣缺電？政府反覆且「戰南北」的說法，更坐實大家對於賴清德總統能源政策出狀況、缺乏專業長期規劃的質疑。現況就是政府捨棄便宜潔淨核電不用，但風、光電的發展速度，跟不上電力成長需求，現可能連以天然氣發電補足缺口的計畫都進度落後，電力才更顯左支右絀。

楊瓊瓔質疑，行政院還點名盧秀燕並提及南電北送議題，明明所有能源規劃都是中央職權，「非核家園」、能源配比以及電力盤點都是中央一手包辦，現在卻「喊話」地方，很難不讓人聯想是要「甩鍋」地方政府。她主張，中央應針對現在的缺電議題，在新會期不管是賴總統來立法院國情報告或卓榮泰來專案報告的方式，向全民說明清楚，才是真正負責任。

楊瓊瓔批評，政府不要只透過記者會話術治國，應面對並解決問題，過去一個會期她不斷呼籲「電力及國力」，正視用電未來的可能缺口以及再生能源及天然氣發電的發展進度是否太慢，還有電力排碳過高、台電財務嚴重虧損以及電網韌性不足等，但都還看不到政府有效作為。

王育敏表示，行政院不應該要把供電的責任，讓其他縣市首長來承擔，別忘了當時大家說核二廠可以延役，核二廠就在北部，如果延役的話，原來的發電可達150億度電，可彌補不少缺口，但民進黨極力反對，結果現在發現有缺口，就想要把責任甩鍋給地方首長，想找帶代罪羔羊，這樣的說法很不負責任，也不應該。

國民黨立委羅廷瑋也說，中央長期以來一再強調「不缺電」，但事實卻是北部地區的電力供應存在明顯不足，建議中央在推動相關政策時，應加強與地方政府的溝通協作，尋求更平衡的解決方案，才能在確保電力供應的同時，兼顧民眾福祉。