「陳宗彥背後有賴總統當靠山」 民眾黨團要求重啟彈劾程序

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署今天重啟偵查，民眾黨立法院黨團表示，陳宗彥還好意思喊冤，監察院還有臉繼續護航，全力阻擋國會聽證調查權，就是為了維護貪腐護航結構，「民眾黨團要求，監察院重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。」

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明指出，民眾黨前立委陳琬惠去年揭發，賴清德總統愛將、行政院前發言人陳宗彥曾經接受業者行賄與性招待，幫忙喬台南市警職人員人事案及KTV變更使用執照案，「陳宗彥當官卻多次接受性招待，台南地檢署建請法院從重量刑，還好意思喊冤，監察酬庸院竟有臉繼續護航。」

民眾黨團說，根據台南地檢署的起訴書，陳宗彥擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，不當與酒店業者有利益輸送關係，多次接受性招待，違反貪汙治罪條例，台南地檢署也有查到，陳宗彥10次花錢從事性交易。

民眾黨團批評，食人俸祿卻花上萬元買春，敗壞官箴，陳宗彥背後有賴總統當靠山，什麼都不怕，就算監察院的調查報告認定，被酒店暱稱為陳董的陳宗彥有被性招待，彈劾案投票竟然是壓倒性「不成立」，如今還搖身一變成為大同資產開發的董事，「陳董，果真名符其實。」

民眾黨團表示，監察院查案大小眼、彈劾看關係，還要配合民進黨，全力阻擋國會聽證調查權，就是為了維護臭不可聞的貪腐護航結構。

民眾黨團也說，高檢署原本認定查無不法而簽結，但是台南地檢署重啟偵查，查出陳宗彥2次接受酒店業者性招待，而且犯後態度不佳，偵結起訴請求從重量刑，「請問當初的偵辦有無政治力介入？有沒有包庇或放水？如此自相矛盾的調查，法務部打算要如何自圓其說？」