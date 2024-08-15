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盧秀燕是合適的黨主席人選？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕式受訪。記者楊正海／攝影

台中市長盧秀燕今參加行政院會，台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。台北市長蔣萬安上午出席多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕式受訪，被問到盧秀燕是合適的黨主席人選時，蔣說，現在來談言之過早。

針對盧秀燕選黨主席，國民黨有高層指出，盧秀燕選主席將面臨兩難，一要挑戰現任主席，二是任期與市政重疊一年半，建議還是找志同道合的「主席代理人」，「盧X配」才能兩全其美。畢竟，藍營要「拱」她「害」她的都有，須步步為營。

國民黨主席朱立倫今受訪表示，自己的任期到明年10月，談這些都還言之過早，專心做好現在的工作，並把市政工作做得更好才是重點。

蔣萬安今被問到，認為盧秀燕是合適的黨主席人選嗎？蔣萬安說，這都還有一段時間，黨主席改選是在明年，現在來談都言之過早。

國民黨 盧秀燕 蔣萬安

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