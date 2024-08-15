盧秀燕是合適的黨主席人選？蔣萬安說話了
台中市長盧秀燕今參加行政院會，台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。台北市長蔣萬安上午出席多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕式受訪，被問到盧秀燕是合適的黨主席人選時，蔣說，現在來談言之過早。
針對盧秀燕選黨主席，國民黨有高層指出，盧秀燕選主席將面臨兩難，一要挑戰現任主席，二是任期與市政重疊一年半，建議還是找志同道合的「主席代理人」，「盧X配」才能兩全其美。畢竟，藍營要「拱」她「害」她的都有，須步步為營。
國民黨主席朱立倫今受訪表示，自己的任期到明年10月，談這些都還言之過早，專心做好現在的工作，並把市政工作做得更好才是重點。
蔣萬安今被問到，認為盧秀燕是合適的黨主席人選嗎？蔣萬安說，這都還有一段時間，黨主席改選是在明年，現在來談都言之過早。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言