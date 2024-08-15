陳宗彥涉接受性招待被起訴 賴士葆：有罪與否拭目以待

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴。國民黨立委賴士葆今日表示，台南正副議長賄選案一審涉案10人無罪，陳宗彥是否會被判無罪，拭目以待。

賴士葆表示，陳宗彥在民國101、102年擔任台南市新聞局長和民政局長時，多次接受酒店業者的性招待，103年南檢以他字案偵辦，104年以查無具體不法偵結，8年後有人告發，在112年重啟調查。今天南檢偵結起訴，請求從重量刑，這還不能算遲來的正義，因為還要看法官的見解。

賴士葆說，根據南檢比對監察院資料、民眾告發及監聽內容，確認陳宗彥和3名女子有16次性行為，2次是接受廠商性招待。檢方以公務員沒有潔身自愛，謹守分際，接受性招待收受不當利益，破壞公務員清廉形象，涉嫌違反貪汙治罪條例將他起訴。陳宗彥對此表示，10年前的案子已經簽結沒事，在沒有新事證的情況下，南檢推翻自己及長官的認定，將他起訴。

賴士葆提到，猶記得台南正副議長賄選及暴力案，一審判決涉案的10個人都無罪，讓社會譁然，被輿論稱為司法奇蹟，因為外界看為鐵證如山的監聽譯文，被法官認定為當事人閒聊話語，證據不足，故不採用。這回陳宗彥的監聽資料會不會也遭到同樣的認定，而判無罪，大家拭目以待。