政院鬆口北部缺電 朱立倫：放下意識形態共同面對

台電董事長曾文生日前表明，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，行政院今更坦言，以全國角度來看供電足夠，但北部電力確實不足，有發電量少於用電量的狀況。國民黨主席朱立倫今天表示，希望政府嚴肅面對缺電問題，放下意識形態，大家共同面對缺電，否則對台灣產業傷害很大。

朱立倫表示，台電真的很辛苦，其實台電就明白告訴大家，台灣真的是缺電，而缺電的情況會愈來愈嚴重，因為新的半導體、新的AI廠、新的科技廠，都不斷希望設廠，如果只能限制在桃園以南，甚至新竹以南，對整個台灣產業發展是不對的，也不公平，不可能因為這樣就犧牲北部未來的科技發展。

朱立倫呼籲，政府好好嚴肅面對缺電現實，缺電的事實，民進黨不用再「拗」，也不用為了面子問題，大家直接共同面對缺電問題，且所有國際朋友不斷告訴他們，這是牽涉到國家安全問題，民進黨如果還不能夠放下以前的意識形態或包袱，對台灣未來整個供電穩定或產業發展是很大的傷害。

另外，朱立倫也談及日前跟日本眾議員石破茂會面的經過，他表示，石破茂是老朋友，對區域安全及台灣能源供應穩定問題，彼此都交換了很多意見。朱立倫說，石破茂對台灣的關心，以及對區域安全的經驗，都值得學習，也有很多佩服的地方。

朱立倫特別提到，石破茂跟國民黨的關係，是從已故總統蔣經國開始一直走到今天，所以石破茂都對國民黨非常了解，也有深厚的友誼，所以祝福石破茂。