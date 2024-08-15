檢調火速查民眾黨政治獻金案 吳思瑤諷是黃國昌昔日要求

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實案，檢調昨天多路發動搜索，在野黨質疑，先前偵辦桃園市前市長鄭文燦案拖了許久，現在民眾黨作假帳案，檢調火速動起來，質疑是雙標。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，檢調啟動調查，是基於保全證據的必要性，尊重司法調查，不該有政治力介入。

吳思瑤表示，檢調對民眾黨的政治獻金案件啟動調查，應當及瑜保全證據的必要性，需要盡快啟動，這件事情尊重司法獨立調查。

吳思瑤反諷民眾黨團總召黃國昌，過去黃國昌最愛查弊案，屢屢質疑檢調動作太慢毫無作為，現在檢調迅速啟動調查，這不是黃國昌最喜歡的嗎？

「政治力不要影響檢調」，吳思瑤強調，檢調何時啟動調查、如何進行，以及未來審判過程，要避免政治力介入，也不要被輿論壓力影響辦案，就讓檢調獨立公正進行調查。