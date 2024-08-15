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政院拍板300億擴大租金補貼 蘇俊賓憂恐墊高房價

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院會今通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，但桃園市副市長蘇俊賓憂心，租金補貼恐墊高房價。圖／桃市府提供
行政院會今通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，但桃園市副市長蘇俊賓憂心，租金補貼恐墊高房價。圖／桃市府提供

緩解青年族群租屋負擔，行政院會今天通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，不過桃園市副市長蘇俊賓憂心，租金補貼恐墊高租屋市場房價，連帶也讓社宅跟著調漲，中央政策推動同時，應該隨時監控家戶對於租金負擔的實際成本，避免助長租屋市場價格。

目前租金補貼已經達成50萬戶目標，整體核定補貼件數大幅度成長，因應租屋需求、減輕租屋族負擔，行政院會今天拍板，租金補貼未來將延長至民國115年、擴大加碼到75萬戶。

蘇俊賓指出，租金補貼和興建社宅，是效益完全不同的居住政策，雖然短期都有達到照顧的效果，但執行下來對市場影響卻常常剛好相反；他強調，擴大社會住宅應該才是解決租屋負擔問題的正辦，因為此舉有助提供消費者更多選擇，並平衡高漲的房價；而沒有配套把關機制的補貼，往往最後造成房東的預期心態，反而墊高房價。

蘇俊賓說，當市場的平均租金上漲，補貼不到房客，反而補貼房東，背離政策初衷，租金一旦大規模上漲，甚至也會影響社宅的租金定價，造成雙重傷害，效益剛好相反。

蘇俊賓表示，這幾年部分區域的租金漲幅已經可觀，以桃園為例，幾個社宅附近區域的漲幅在15%到35%之間。他憂心政府投入300億租屋補貼後，如果缺乏配套，恐怕會擾動租屋市場，最終反倒墊高整體房租。

蘇俊賓表示，租金補貼政策這3年預估投入600億，明年開始每年更高達335億，投入那麼多預算，其實需要更透明化的租金市場揭露和監控分析，看看政策對於租屋市場是否有影響，動態調整政策，如此才能確保真正有需要的民眾受惠。

社宅 租金補貼 蘇俊賓

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