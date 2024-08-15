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謝國樑生日當天罷免投票？中選會主委明天下午說明
基隆罷免市長謝國樑案，傳出可能在10月5日、謝國樑49歲生日當天舉行罷免投票，中選會將在明天（16日）召開委員會議，審定連署人名冊查對結果，中選會今天發出採訪通知，明天下午3時將由中選會主委李進勇親自舉行記者會，說明連署人名冊查對情形及相關選務事宜。
民間團體發起的罷免基隆市長謝國樑行動，連署書經過基隆市選委會第二階段核對作業，中選會將在16日開會審議，幾乎篤定將進入第三階段投票。同時更傳出中選會規劃在10月5日，也是謝國樑49歲生日的當天舉行罷免投票，消息一出，立刻引發民間議論。
中選會當時對此回應表示，已在程序進行中的選務事項，依法須經中選會委員會議審定會的程序，待委員會依法審定後，中選會才會在對外說明，這才符合法令制度。
中選會今天特別預告，明天委員會議後，將由李進勇在下午3時主持記者會，說明相關選務規劃。據採訪通知說明，記者會將在中選會第一會議室舉行，由李進勇說明委員會決議，並開放媒體提問及回應，預計下午3時半結束。
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