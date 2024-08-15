快訊

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑生日當天罷免投票？中選會主委明天下午說明

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中選會主委李進勇（右）預計明天說明基隆市長謝國樑罷免連署人名冊查對結果及選務安排，左為同樣曾任基隆市長的民進黨秘書長林右昌。本報資料照片
中選會主委李進勇（右）預計明天說明基隆市長謝國樑罷免連署人名冊查對結果及選務安排，左為同樣曾任基隆市長的民進黨秘書長林右昌。本報資料照片

基隆罷免市長謝國樑案，傳出可能在10月5日、謝國樑49歲生日當天舉行罷免投票，中選會將在明天（16日）召開委員會議，審定連署人名冊查對結果，中選會今天發出採訪通知，明天下午3時將由中選會主委李進勇親自舉行記者會，說明連署人名冊查對情形及相關選務事宜。

民間團體發起的罷免基隆市長謝國樑行動，連署書經過基隆市選委會第二階段核對作業，中選會將在16日開會審議，幾乎篤定將進入第三階段投票。同時更傳出中選會規劃在10月5日，也是謝國樑49歲生日的當天舉行罷免投票，消息一出，立刻引發民間議論。

中選會當時對此回應表示，已在程序進行中的選務事項，依法須經中選會委員會議審定會的程序，待委員會依法審定後，中選會才會在對外說明，這才符合法令制度。

中選會今天特別預告，明天委員會議後，將由李進勇在下午3時主持記者會，說明相關選務規劃。據採訪通知說明，記者會將在中選會第一會議室舉行，由李進勇說明委員會決議，並開放媒體提問及回應，預計下午3時半結束。

中選會 基隆市選委會 謝國樑

延伸閱讀

TVBS民調／34%基隆人反對罷免謝國樑 34%不會去投票

傳罷樑投票訂在謝國樑生日 蔣萬安預計本周末相挺固樑

10月5日生日投票？謝國樑批罷免無正當性：太太心情沉重

太巧了吧！罷樑傳10月5日投票…這天謝國樑49歲生日

相關新聞

監院政黨政治獻金報告 綠短絀千萬、民眾黨選務支出0元

監察院今天公布去年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587...

蔡壁如爆立委選舉有人把持請款「請不動」 競總總幹事要負全責

政治學者郭正亮昨在政論節目提到，前立委、現任中市府顧問如沒有離開民眾主席柯文哲身邊，絕不會發生民眾黨政治獻金等問題。蔡壁如今在中午休息時間受訪指出，在立委選舉期間，幫忙的「地方黨部」向黨中央請款卻「請不動」，「有一組人」不肯按章發給。她認為，競選事務期間的狀況，應由競總的總幹事（黃珊珊）負全責。另提到李文宗不要像「渣男」，說要「負責任」卻又說「什麼都不知道」。

蕭旭岑籲盧秀燕「選總統應先選黨主席」 朱立倫：干擾黨內團結

馬英九基金會執行長蕭旭岑13日接受廣播節目專訪時指出，如果台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨慣例，選務與黨...

政院拍板300億擴大租金補貼 蘇俊賓憂恐墊高房價

緩解青年族群租屋負擔，行政院會今天通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，不過桃園市副市長蘇俊賓憂心，租金補貼恐墊高...

謝國樑生日當天罷免投票？中選會主委明天下午說明

基隆罷免市長謝國樑案，傳出可能在10月5日、謝國樑49歲生日當天舉行罷免投票，中選會將在明天（16日）召開委員會議，審定...

政院點名盧秀燕最反中電北送 ２位中市前副市長批甩鍋

行政院發言人陳世凱今坦言北部電力不足，指「南電北送」或「中電北送」是現在的事實，並點名台中市長盧秀燕最大聲反對「中電北送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。