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考委延後上任影響國考 黃榮村：未來兩周啟動權宜措施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應第14屆考試委員延宕就任影響國考，考試院黃榮村院長於今日第13屆第198次會議中表示，考試院將於未來兩週的院會提出權宜措施，盡可能降低負面衝擊。圖／考試院提供
為因應第14屆考試委員延宕就任影響國考，考試院黃榮村院長於今日第13屆第198次會議中表示，考試院將於未來兩週的院會提出權宜措施，盡可能降低負面衝擊。圖／考試院提供

針對昨日立法院朝野黨團協商是否召開臨時會處理「第14屆考試院人事同意權」等案，最後未達成共識，考試院黃榮村院長於今日第13屆第198次會議中表示，第14屆考試院無法於9月1日及時上任，此一情形前所未有、也令人遺憾；至於人事空窗對國家考試所造成的影響，考試院將於未來兩週的院會提出權宜措施，盡可能降低負面衝擊。

黃榮村表示，觀察近日外界討論，對於國家考試法制程序有很大的誤解，誤以為正副院長及考試委員同時出缺不影響國家考試的辦理。事實上依照典試法規定，每一項國家考試從開始到結束的幾個月當中，有好幾道法定程序，須在不同的時間點分別送交院會依法決議。從請辦考試、決定典試委員長、遴聘典試委員、遴聘各類典試人員、准予增列需用名額及增額錄取、核備考試辦理情形並發出及格證書，都需要院會正常運作，才能讓考試依典試法規定來順利辦理。

黃榮村並以今日院會議程為例來說明，議程中共有7項與國考相關的法定程序，包含3項考試由院會通過典試委員、命題委員、閱卷委員、審查委員和體測委員名單；2項考試報請院會准予增額錄取；2項專技人員考試由院會核備典試及試務辦理情形，之後考試院才能據以核發考試及格證書。

黃榮村說，這7個議案分別屬於考試不同階段的法定程序，都需於今日的院會來做成決議，以符合典試法規定；而類似的需求在9月之後照樣會發生，如果9月之後沒有院長和院會，勢必會讓依照典試法程序辦理考試產生困難。他強調，影響所及將包含今年尚在進行中的考試，以及必須於9月起陸續請辦並於明年舉行的考試。

黃榮村表示，問題既已發生，考試院必須嚴肅以待，也必須比任何人都更重視考生權益。所以未來兩週第13屆的最後兩次院會，將會提出必要的權宜措施，雖無法完全解決問題，但會盡可能把負面影響降到最低。但為了讓所有國家考試的程序都符合典試法的規定，仍須籲請立法院能善盡全力，讓第14屆考試院的各項提名人事能夠儘速到位。

黃榮村強調，考試院過去辦理國家考試，都是經過依法完整組成的院會決議，以及依照典試法的法定程序來進行。因為如果沒有依照法定程序，容易讓國家考試產生適法性的疑慮。只有確實履行依法行政的原則，依典試法的程序來辦理國家考試，才能完整維繫國家考試的正當性，得到社會的信賴。

立法院 考試院 黃榮村

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