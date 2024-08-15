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柯文哲陷困境 朱立倫：盼平安度過 藍白還有合作空間

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金疑雲，國民黨主席朱立倫今天表示，希望柯文哲、民眾黨盡快釐清這些事實，且能夠平安度過。圖／聯合報系資料照片
針對民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金疑雲，國民黨主席朱立倫今天表示，希望柯文哲、民眾黨盡快釐清這些事實，且能夠平安度過。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金疑雲，檢調昨天更兵分多路搜索、約談，重創民眾黨形象。國民黨主席朱立倫今天表示，希望柯文哲、民眾黨盡快釐清這些事實，且能夠平安度過，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。

柯文哲爆發競選總統帳務爭議後，國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧頻頻開砲，和黨中央、國民黨立法院黨團不同調，有中央委員建議黨中央約束兩人，不要再攻擊柯文哲。

朱立倫今天被問及此事未回應是否約束，他表示希望柯文哲或民眾黨能夠盡快釐清這些事實，能夠平安度過，未來國民黨跟民眾黨在立法院還有很多重要議題要共同努力推動，且在地方上也有很多地方要一起合作，所以他們希望能夠平安度過。

至於2026年地方選舉是否還會藍白合，朱立倫重申，民眾黨碰到這樣的問題，希望盡快釐清，能夠平安度過，不管在立法院、地方都有很多合作空間，且他相信不管是2024年、2025年、2026年，台灣都希望藍白有更多的合作。

國民黨 柯文哲 民眾黨

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