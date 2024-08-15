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綠籲開臨時會 處理NCC、考試院人事同意權

中央社／ 台北15日電

民進黨立院黨團要求召開臨時會處理NCC、考試院2項人事同意權，昨天朝野協商破局。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團不是國會多數黨，即使連署也無法獲得支持，遺憾藍白不願履行立法院行使人事同意權的法定職責。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會。

吳思瑤說，民進黨一再主張，希望各黨可以依循5月16日朝野協商的共識和默契，人事同意權於臨時會進行審查，減少、減緩國家通訊傳播委員會（NCC）、考試院因人事空窗造成負面影響。

吳思瑤表示，藍白反對召開臨時會，民進黨團只能努力爭取，對於在野黨提及民進黨團啟動連署，民進黨團不是國會多數黨，沒有藍白支持，也是無濟於事，遺憾藍白很多政治理由、帶風向等不符事實的說法，其實都只是不願履行立法院行使人事同意權的法定職責。

吳思瑤說，立法院長韓國瑜昨天在協商過程中，拿出一份預擬結論，天外飛來一筆，提出風馬牛不相干的總統國情報告，遂行部分政黨的政治意圖，行政不中立，其行為實在是過當。

吳思瑤指出，若無法召開臨時會，是否用其他時間，或下會期什麼時間加速審議，韓國瑜都應當跟各黨團磋商。

吳思瑤 民進黨 藍白

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