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監院政黨政治獻金報告 綠短絀千萬、民眾黨選務支出0元

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監院政黨政治獻金報告，民進黨短絀千萬、民眾黨選務支出0元。圖／聯合報系資料照片
監院政黨政治獻金報告，民進黨短絀千萬、民眾黨選務支出0元。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布去年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587餘萬元；國民黨收入1.52億元、支出1.46億元，結餘586萬餘元。

民眾黨收入為8427萬元，支出為7103萬元，結餘為1356萬元。選務支出項目上，國民黨、民進黨都高達上千萬元，民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位則為0元。

根據監察院公布資料，民進黨去年收入為1億1596萬4546元，包含個人捐贈收入7440萬9826元、營利事業捐贈收入3926萬500元等；支出為1億4184萬299元，包含選務費用6343萬5841元，捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出3347萬6500元、人事費用支出2092萬2976元、業務費支出2019萬4750元等，總計結餘為負2587萬5753元。

國民黨收入合計1億5256萬8726元，包含個人捐贈收入1億120萬2463元、營利事業捐贈收入4995萬1450元等；支出1億4670萬2830元，包含選務費用支出2321萬592元、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1584萬元、人事費用支出5579萬3052元、業務費支出4460萬6712元等，總計結餘為586萬5896元。

民眾黨112年收入為8427萬5857元，包含個人捐贈收入4654萬8904元，營利事業捐贈收入3087萬5285元等；支出為7103萬90元，包含人事費用支出3669萬5599元，業務費用支出2813萬1776元等，選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出項目都顯示為0元，總計結餘為1356萬5767元。

國民黨 政治獻金 民眾黨 民進黨

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