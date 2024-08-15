M痘列全球公衛緊急事件 疾管署調升非洲7國旅遊警示

世界衛生組織（WHO）昨日針對全球M痘疫情，成立「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。疾管署發言人羅一鈞表示，非洲區疫情5月開始明顯上升，不只透過性行為，也有家庭接觸傳播；另外，Ib亞型致死率比亞洲流行的IIB多18倍，因此調整剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示（Alert)」，中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國提升至「第一級：注意（Watch）」。

世界衛生組織8月14日召開緊急委員會，並於會後表示，非洲疫情以剛果民主共和國為爆發疫情中心，今年報告病例數已逾1萬5600例，537例死亡，主要因為開始流行能快速傳播的Ib型病毒，並陸續透過人際接觸擴散至周邊國家。考量當地資源匱乏，無法進行系統性監測，決議宣告此次疫情成立「國際關注公共衛生緊急事件」，期能投入更多資源，並呼籲各國積極監測及加強警覺等防範措施。

羅一鈞表示，Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。鑑於此波疫情已出現跨國傳播且致死率較高，IIb亞型致死率為3.6%，傳播力跟致死率較強，我國即日起調整旅遊疫情等級。

原本為第一級的「剛果民主共和國」提升至「第二級：警示（Alert)」，鄰近國家、或已出現Ib型病毒之國家，包括：中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意（Watch)」。疾管署視疫情狀況滾動式調整國際旅遊疫情建議等級。

自2022年6月23日我國將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例（377例本土及22例境外移入），其中今年累計40例（37例本土及3例境外），目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

羅一鈞說，明天將召開民間團體座談會加強社群宣導，後續也邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。目前國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7至8萬人次M痘疫苗接種，另口服抗病毒藥物尚有約440人份。

為目前預防M痘最有效的方式為接種疫苗，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險。如有出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。