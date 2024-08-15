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喊話陳宗彥？卓揆以運動員勉公務員自律、陽光面對檢驗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰。圖／取自卓榮泰臉書

巴黎奧運我國奪下2金、5銅的好成績，行政院長卓榮泰今天在行政院會以運動員為例，勉勵有心從事公共事務、從事治理工作的公務員，必須「自律」、「陽光」跟「團結台灣」，包括生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，並站在陽光下接受嚴格檢驗。

卓榮泰透過臉書指出，最近他跟幾位選手們通話，感謝這些人他們的努力也關心他們的身體狀況。通話裡深刻感受他們的特質，就是非常「自律」，不管是接打電話的時機、還是言談中給我的感受。

他說，之前他在國訓中心與運動員一起用餐時也有感受，餐廳裡擺著許多美食，但選手為了有更好的身體狀態，必須精算營養及熱量，也包括控管睡眠及休息時間。

卓榮泰認為，這份「自律」可以讓公務員參考、學習，規律做好公務工作，讓生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，讓國人看到的是他們專注在公務表現。

至於「陽光」，卓榮泰說，像這次台灣的國手林郁婷遇到了巨大的檢驗以及打壓，面對這樣的困境，她的人格特質所展現出來的陽光，帶給世界正向與希望。而公務員，同樣要站在陽光下接受嚴格檢驗，也會發現，清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比。

卓榮泰認為，公務員接受檢驗，同時也要帶給社會最正面的力量，讓人民看見從中央到地方，都應是健康、陽光跟充滿希望。唯有如此人民才會願意支持，執政者推動政策才有力量可以達到目標。

最後是「團結台灣」，卓榮泰說，在比賽過程裡全國是非常感動、團結一條心的。台灣的運動員不管是面對多麼強大的對手，都是用「公平競爭」的方式取得勝利，也因此整個過程無比珍貴。

他認為，公務員在政策推動上一定會遇到許多困難或遇到競爭，但應學習運動員用公平、正當手法去推動，不僅中央團結、中央與地方也團結，那人民看到政府整體如此，國人也會更加團結。

他期盼，透過「運動員與公務員」這段話勉勵大家，未來更自律、更陽光面對檢驗，一起來促成台灣社會更大的團結。

公務員 卓榮泰 運動 陳宗彥

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