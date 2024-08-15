台中將成立「捷運工程局」 盧秀燕今當面向卓榮泰致謝

中央今年核定台中市第2條捷運藍線綜合規劃及捷運綠線延伸線可行性研究報告書後，又排除員額管控限制，支持台中市政府成立捷運工程局。市長盧秀燕今當面向行政院長卓榮泰致謝，感謝中央協助台中發展重大交通建設。

盧秀燕今在行政院會提到，行政院體育署將升格為體育部，剛好台中市也將有新機關，因台中興建捷運，計劃成立捷運工程局。

因成立捷工局需要中央核定增加員額，另還有其他局處有人事上的需求，盧秀燕感謝中央同意增援，她在院會當面感謝行政院長卓榮泰，市府得以順利成立捷運工程局。

交通局表示，中央增額支持市府成立捷運工程局，有利台中市捷運藍線、綠線延伸工程及捷運機場線早日動工興建，建構完善的大台中捷運路網，提升市民使用公共運輸工具意願，也有助配合中央推動公共運輸使用方案，達成減碳目標，「中央地方雙贏。」

交通局指出，捷運藍線基本設計依行政院核定綜合規劃報告附帶建議事項修正內容，今年5月13日依「行政院公共工程計畫與經費審議作業要點」提送交通部辦理審查，交通部7月1日提供審查意見，市府旋即修正報告後於7月12日再次提送交通部審查，期待行政院公共工程委員會及交通部協助盡快完成審查，加速捷運藍線建設進程。

現場媒體也關心台中市議會召開臨時會，市府將專案報告訪美行程，市長準備得如何？對此，盧表示，中央各部會首長或地方政府首長都會有出訪行程，各自向立法院或地方議會報告出訪行程「理所當然！」

盧秀燕也說，因疫情關係，她將近4年沒有出訪，在前次議會中，有幾位議員諸多勉勵，希望她多加出訪、促進城市交流，增加台中城市能見度，因此市府遵照議會指示安排出訪行程，截至目前共出訪新加坡及美國，希望能繼續再加強城市外交。

今年「台中石岡熱氣球嘉年華」造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球將輪番展演，此外也規劃6場熱氣球繫留升空體驗、精彩音樂饗宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動，開幕特別邀請到奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」擔任來賓，盧秀燕也邀請與會者共襄盛舉。