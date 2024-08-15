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京華城都更案燒柯文哲 黃瀞瑩：若司法公正不會被起訴

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）接受廣播節目《POP搶先爆》專訪。圖／《POP搶先爆》提供
民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）接受廣播節目《POP搶先爆》專訪。圖／《POP搶先爆》提供

京華城都更容積獎勵弊案，檢調已約談台北市前副市長彭振聲與其他8位都審委員，而主要決策者、前市長柯文哲仍未被約談。民眾黨北市議員黃瀞瑩今指出，北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」也差不多要結案，很多事情愈查愈明，當初提出的質疑都有解答，檢調介入也好，若真沒查到東西可以還柯文哲、民眾黨清白，台灣司法是公正的，相信柯不會被起訴。

黃瀞瑩今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，她談到京華城案，指出台北市議會各個專案小組下會期都會送結案報告到大會，自己在內的北士科案也查的差不多，最後一次開會會有完整結案報告，京華城也是如此。

黃瀞瑩表示，京華城容積違失案專案調查小組陸續開會下來，每周三民眾黨團會議互相交流進度，聽下來、看下來，就是公務員依法行政，很多事情沒問題，很多人會加油添醋或質疑細節，但專案小組調查很清楚，都審委員也有進入市議會陳述，不會有什麼太大問題。

黃瀞瑩認為，柯文哲不會有大家想像中有司法糾葛最後被起訴，她強調「如果台灣司法是公正的，我個人認為不會有這個狀況」，這些專案小組愈查愈明，當初大家提出的質疑已經有了解答，等結案報告出來後會更明朗。

黃瀞瑩說，目前檢調介入也很好，去查證後發現真的沒有查到東西，希望台灣司法可以還柯文哲、民眾黨清白，若司法可以查出東西，而且有公信力，也期盼可以查到水落石出。

司法 柯文哲 黃瀞瑩

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