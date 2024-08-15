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政院拍板4年國家發展計畫 力拚AI產值2026年突破兆元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為落實賴總統「國家希望工程」8大施政目標，國發會擬定未來4年的國家發展計畫。記者黃婉婷／攝影
為落實賴總統「國家希望工程」8大施政目標，國發會擬定未來4年的國家發展計畫。記者黃婉婷／攝影

為落實賴總統「國家希望工程」8大施政目標，國發會擬定未來4年的國家發展計畫，並於今天通過行政院會，經濟目標力拚半導體新增產值2兆6578億元、AI產值2026年破兆元，同時縮小貧富差距，維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35；據估計，2025年起，台灣每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距，2027年每人GDP可望破4萬美元。

根據國科會評估，新一期計畫綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定2025年至2028年經濟成長率2.80％至3.60％、每人GDP為3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2％至3.5％，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2％以下。

依據未來4年經濟成長率，國發會指出，2025年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；2027年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

另為達到均衡臺灣、包容成長目標，國發會在社會指標部分，訂出維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35；近5年底層40％家戶人均可支配所得平均年成長率，高於全體家戶人均可支配所得平均年成長率；0至3歲家外送托率達OECD國家標準36％。

直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年百萬戶；提高長照服務涵蓋率達87％；落實8年888計畫，三高病人80％進入照護、80％接受生活諮商、80％有效控制。

經濟指標部分，政府將發展五大信賴產業，設定半導體新增產值2兆6578億元、AI產值2026年突破兆元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元等目標；新創投資金額2027年起每年1500億元，也要翻轉弱勢產業，至少3產業達到產值增加1.5倍，並培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次。

針對環境指標，將推動140項攸關地方發展的基礎建設，均衡台灣發展；首次推動主題型區域治理沙盒及參與式公共治理平台；首次整合，構築4個地方創生廊帶，創造多元就業；協助600個農村再生社區活化發展；並設定溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24％加減1個百分點，以及能源效率年均改善率達4％以上等目標。

半導體 成長率

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