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懸缺5個月 瑞典駐台代表任荷雅正式就任

中央社／ 台北15日電

瑞典駐台代表一職懸缺5個月，瑞典駐台辦事處今天表示，新任瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）正式就任；她表示，在令人振奮的時機點來到台北，期待瑞典與台灣的關係持續發展，在各領域都有進一步對話和合作的空間。

前瑞典駐台代表歐瑞思（Anders Wollter）於3月宣布離任，因另有要職而返回瑞典，任期僅短短一年，再前一任瑞典駐台代表孔培恩（Bengt G. Carlsson）於2020年至2022年來台，但適逢新冠肺炎疫情，並未長住台灣。

瑞典駐台辦事處今天於官方臉書「Sweden inTaiwan」發文指出，歡迎任荷雅睽違20年回歸瑞典駐台辦事處，擔任瑞典駐台代表一職。

任荷雅也在貼文表示，她在今天、8月15日上任瑞典駐台代表，將和兩個兒子一起搬到台北，很期待即將在這美麗的寶島上展開新旅程。

任荷雅指出，這次來台灣就像回家一樣，因為她大約20年前曾在瑞典駐台辦事處工作，那時認識的朋友至今仍保持聯繫。

她說，這些年來曾多次回到台北，每每都會來到最愛的地方之一「象山」，她喜愛那裡茂密的綠色植被與色彩繽紛的花朵，享受透過樹梢灑下的陽光，以及自山頂眺望的城市美景，讓人心曠神怡、忘卻煩憂。

任荷雅強調，「我們在令人振奮的時機點來到台北」，瑞典與台灣之間的關係持續發展，未來在許多領域都有進一步對話和合作的空間，包括綠色轉型、數位發展、人工智慧、醫療保健，當然還有教育和學術交流以及文化領域。

任荷雅說，期待與台北辦事處的優秀團隊一起共同努力持續這段旅程，也期待盡快與大家見面。

任荷雅最後提及，感謝前任代表歐瑞思，感謝他的出色工作，也感謝歐瑞思在她為這次新的旅程做準備時給予支持。

瑞典駐台辦事處也打趣地說，如果民眾在象山遇到任荷雅，請不要害羞跟她說聲「Hej（瑞典語哈囉）」。

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