懸缺5個月 瑞典駐台代表任荷雅正式就任
瑞典駐台代表一職懸缺5個月，瑞典駐台辦事處今天表示，新任瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）正式就任；她表示，在令人振奮的時機點來到台北，期待瑞典與台灣的關係持續發展，在各領域都有進一步對話和合作的空間。
前瑞典駐台代表歐瑞思（Anders Wollter）於3月宣布離任，因另有要職而返回瑞典，任期僅短短一年，再前一任瑞典駐台代表孔培恩（Bengt G. Carlsson）於2020年至2022年來台，但適逢新冠肺炎疫情，並未長住台灣。
瑞典駐台辦事處今天於官方臉書「Sweden inTaiwan」發文指出，歡迎任荷雅睽違20年回歸瑞典駐台辦事處，擔任瑞典駐台代表一職。
任荷雅也在貼文表示，她在今天、8月15日上任瑞典駐台代表，將和兩個兒子一起搬到台北，很期待即將在這美麗的寶島上展開新旅程。
任荷雅指出，這次來台灣就像回家一樣，因為她大約20年前曾在瑞典駐台辦事處工作，那時認識的朋友至今仍保持聯繫。
她說，這些年來曾多次回到台北，每每都會來到最愛的地方之一「象山」，她喜愛那裡茂密的綠色植被與色彩繽紛的花朵，享受透過樹梢灑下的陽光，以及自山頂眺望的城市美景，讓人心曠神怡、忘卻煩憂。
任荷雅強調，「我們在令人振奮的時機點來到台北」，瑞典與台灣之間的關係持續發展，未來在許多領域都有進一步對話和合作的空間，包括綠色轉型、數位發展、人工智慧、醫療保健，當然還有教育和學術交流以及文化領域。
任荷雅說，期待與台北辦事處的優秀團隊一起共同努力持續這段旅程，也期待盡快與大家見面。
任荷雅最後提及，感謝前任代表歐瑞思，感謝他的出色工作，也感謝歐瑞思在她為這次新的旅程做準備時給予支持。
瑞典駐台辦事處也打趣地說，如果民眾在象山遇到任荷雅，請不要害羞跟她說聲「Hej（瑞典語哈囉）」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言