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韓國瑜突拋國情報告 民進黨團批議事不中立做法過當

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影

立法院長韓國瑜昨天邀集朝野協商，討論考試委員、NCC委員人事同意權案，民進黨團希望舉行臨時會處理，在野黨團則反對。民進黨團幹事長吳思瑤今天重申，民進黨團清楚提出開臨時會訴求，在野黨擁有國會多數席次不想開，韓國瑜要調和鼎鼐，負責跟各黨磋商。吳思瑤也批評，韓國瑜昨天突然拋出總統國情報告，要把違憲審查的國情報告放到議程，做法過當了。

吳思瑤指出，昨天朝野協商，民進黨團主張各黨依循上會期5月16日協商默契，人事同意權用臨會進行，減緩降低NCC、考試院的人事空窗其負面影響，但多數黨不想開臨時會，民進黨團只能努力爭取；在野黨現在要民進黨團替聯署提案，民進黨在國會是少數黨，如果沒有獲得多數黨支持也無法通過。

吳思瑤強調，民進黨團立場就是要開臨時會處理人事同意權案，但相關作業要藍白同意，沒有提出連署的必要，在野黨的說法很奇怪。後續人事同意權如何行使，韓國瑜要負責調和鼎鼐，如果無法舉行臨時會，如何加速人事同意權審議，需要韓國瑜跟各黨磋商。

韓國瑜昨天協商裁示，各黨團針對臨時會召開有不同意見，請各黨團依法提出提案，立法院再來依照程序處理；另外，上會期於院會有通過國情報告相關決議，針對邀請時間仍未明確，也請各黨團溝通後續辦理事宜。

吳思瑤批評，昨天協商結論時很驚訝，韓國瑜拿出預擬結論，天外飛來一筆總統國情報告時程安排，根本沒有列在討論議題內，韓國瑜的做法有做到議事中立嗎？為什麼要劍指總統，硬是要把違憲審查的國情報告放到議程，這樣的做法過當了。

國情報告 民進黨 韓國瑜

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