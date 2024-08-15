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卓揆稱體育部明年預算200億 洪孟楷：重視就該投更多資源

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨接受媒體專訪時稱，「體育暨運動發展部」預算盡量朝200億元來規劃。國民黨立委洪孟楷今天表示，連中央政府年總預算百分之一都不到，口說重視就該投入更多資源。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰昨接受媒體專訪時稱，「體育暨運動發展部」預算盡量朝200億元來規劃。國民黨立委洪孟楷今天表示，連中央政府年總預算百分之一都不到，口說重視就該投入更多資源。圖／聯合報系資料照片

行政院會今天拍板「體育運動發展部」籌備小組，行政院長卓榮泰昨接受媒體專訪時也稱，明年預算盡量朝200億元來規劃。國民黨立委洪孟楷今天表示，攤開部會預算，200億僅排倒數第五，且連中央政府年總預算百分之一都不到，口說重視就該投入更多資源。

卓榮泰昨天接受平面媒體專訪，談及明年度體育預算時指出，公務預算為88億元、基金85億元，明年總計已編列173億元，但體育部成立後，還會有一些基本費用，這部分可以「外加」，行政院會盡量朝200億元預算規劃，來達到賴清德總統的競選政見與承諾。

洪孟楷表示，行政院傳出2025年將掛牌運動發展部、預計2027年達200億預算規模，他肯定加速催生運動發展部的企圖，這也是他第10屆立委時就開始結合民間專家學者、選手、以及產業界持續的倡議。不過，他也質疑，200億的規模是否足夠？政府應該多加思考。

洪孟楷指出，攤開部會預算，200億僅排倒數第五，且連中央政府年總預算百分之一都不到，他認為能夠整合相關業務、集中資源避免浪費，這才是接下來政府應該要執行的地方。

洪孟楷提到，在7月中體育署長鄭世忠已經到他辦公室來做目前規劃報告，身為教育文化委員會的一員，更是長期關心體育，因此當天有長達一小時的深入討論交流。他肯定體育署把過往他一直倡議的運動發展部四大核心價值給納入組織架構草案裡，但成立部會只是開頭，重點是新的部會「要做什麼、會做什麼、能做什麼」才是關鍵。

洪孟楷呼籲，成立新部並不是要疊床架屋、更不是要和尚搶水沒水喝，所以還有兩年時間，請政府部門好好思考分配，該支持的預算要充足，才能夠真正做到運動發展的初衷及本意。

洪孟楷 運動 體育

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