黃國昌轟監院不敢彈劾陳宗彥 印證不過就是個廢物院

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署今天重啟偵查，民眾黨立委黃國昌表示，陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，竟然還有臉說未經查證的內容抹殺人格，現在直接被檢察官打臉，監察院當初護航不敢彈劾，難道還要再繼續放水下去。

民眾黨前立委陳琬惠去年2月舉行記者會，指控陳宗彥過去在台南市政府任職期間接受性招待，事後因查無不法事證而簽結，不過南檢重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，而且犯後態度不佳，今天偵結起訴，請求從重量刑。

黃國昌稍早在臉書以「敗壞的官箴、可恥的監察院」為題發文表示，陳宗彥在台南市政府任職期間，因為涉嫌接受色情業者性招待、替其喬事，今天遭到檢察官依違反「貪汙治罪條例」不違背職務收受不正利益罪起訴，起訴內容也與陳琬惠所揭露的如出一徹。

黃國昌指出，陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，自2012年11月至2013年12月，至少交易12次，期間更遭查獲接受無償性招待，就位色情業者「關心」延宕的工程進度，並且介入警察人事案，效率非常之高，當初竟然還有臉說「這是未經查證的內容，抹殺一個人的人格」，今天直接被檢察官打臉。

黃國昌質疑，面對這起貪腐弊案，檢調早已掌握監聽譯文，當初為何無疾而終，到底是誰在壓案放水，迄今真相不明、無人負責，證明從桃園市前市長鄭文燦到陳宗彥，新潮流果真很「夠力」，而監察院更是令人不齒，當初護航陳宗彥、不敢彈劾，也印證不過就是一個「廢物院」，難道還不重新啟動彈劾、繼續放水下去。