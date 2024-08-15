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租金補貼變相拉抬行情？ 國土署長：並未明顯上漲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國土署長吳欣修。圖／行政院提供
國土署長吳欣修。圖／行政院提供

租金補貼計畫將延長至後年，明年起補貼戶數將擴增到75萬戶，但實務上仍有房東不願轉為公益出租人的狀況，更有拉抬整體租金行情的疑慮。不過，國土署長吳欣修指出，以過去3年資料比對，房租並未明顯上漲，未來會將持續宣導，若有房客因租補產生糾紛，將主動提供法律服務。

中央擴大租金補貼自2022年7月實施，從一開始合格戶數約28萬，到今年7月底止，受理逾80萬戶，核定補助已達60.7萬餘戶，今天行政院會拍板，要將4年計畫延長至2026年，並於明年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬戶，每年預估經費350億元上下。

不過，上有政策下有對策，外界認為租屋市場上已經出現房東變相漲租的情況，國土署長吳欣修出席行政院會後記者會時指出，以過去3年資料比對，房租並未明顯上漲，但或許年輕房客因收入不高，租的房舍相對老舊，因此租金沒有明顯上漲，未來會再進一步分析。

另外，雖然現行規定不需房東同意就可以申請租補，但實務上仍有許多房客擔心續租、和房東翻臉的問題，吳欣修指出，確實有發現這些情況，因此新增無需房東同意、身分證字號等規定，近年也陸續有房東加入公益出租人的行列，去年年底已達16萬人，但仍有房東相當排斥。

他說，未來將持續宣導，房東轉公益出租人將享房屋稅、地價稅、所得稅減免優惠，相對有保障，另在去年修訂租賃定型化契約，房東在租約期間不得任意漲租，今年8月開始，若房客申請租補時遭遇房東刻意阻攔，內政部將主動進行法扶，並與房東溝通協調，期待更多房東加入。

此外，行政院長卓榮泰認為租金補貼不能被濫用，吳欣修指出，目前違規樣態有兩種，溢領者約1萬8000名，詐領者約150人至200人。他說明，溢領的情況包括租約期間所得增加、身份轉換者，另是政府主動透過帳戶資料比對，抓出疑似詐領者，並主動提供給司法機關進一步偵辦。

由於今年申請戶數已破80萬戶，設定75萬戶目標是否低估？內政部次長董建宏解釋，據統計，全台租屋市場約87萬戶，75萬戶已相當程度涵蓋青年族群、經濟弱勢等有需要的民眾；當前內政部社宅三箭含括直接興建、包租代管、租金補貼，除了擴大租補，也逐步透過多元方式取得社宅用地，如盤點公有土地、引進民間資源。

房客 房東 租金補貼

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