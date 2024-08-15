快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被媒體包圍取消看診 陳佩琪臉書貼文向病患致歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪今一早上班出門時，面對大批守候的媒體打電話請假，臨時取消看診，陳珮琪也在臉書貼文向病患致歉。圖／取自陳佩琪臉書
民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪今一早上班出門時，面對大批守候的媒體打電話請假，臨時取消看診，陳珮琪也在臉書貼文向病患致歉。圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨主席柯文哲深陷競選金流風暴，他的太太陳佩琪也因擔任公務員期間，以兒子名義開設人頭公司，涉違法爭議。陳珮琪今一早上班出門時，面對大批守候的媒體打電話請假，臨時取消看診，陳珮琪也在臉書貼文向病患致歉，稱隻身被眾多記者包圍，單靠一己之力實在無法突圍，讓病患看病的權利受損了。

柯文哲夫妻近日成為媒體追逐的焦點，陳佩琪今一早出門準備到醫院看門診，因受到大批媒體堵訪，她索性打電話請假，但對於提問皆不發一語，僅強調「我要有人身自由」，還說「不然拿椅子給我坐」。

陳珮琪稍後也在臉書貼文表示，她跟這兩次門診因她突然停診而受影響的病人致上最深的歉意，很抱歉讓病患看病的權利受損了。

陳珮琪表示，她本來上班都是走路或搭公車或搭捷運，也幾乎不會遲到，但早上隻身被眾多記者先生小姐們全面包圍，被擠在狹小且全無通行空間的捷運通道內，她只42公斤，又嚴重骨鬆（不能久站需要椅子），單靠一己之力實在無法突圍，跟病人說聲抱歉，也對當時捷運通道要進出民眾因而要繞遠路深感歉意。

捷運 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

林楚茵列柯文哲夫妻6大罪 「 犯罪鴛鴦 帳目不清卸責屬下」

柯文哲、民眾黨、陳佩琪被爆金流好亂⋯黨先致歉 律師拆解恐涉哪些犯罪

柯文哲夫妻遭列被告 檢向監察院調取資料

陳佩琪借人頭開小草咖啡廳 柯曝曾有連鎖店計畫…一理由告吹

相關新聞

蔡壁如爆立委選舉有人把持請款「請不動」 競總總幹事要負全責

政治學者郭正亮昨在政論節目提到，前立委、現任中市府顧問如沒有離開民眾主席柯文哲身邊，絕不會發生民眾黨政治獻金等問題。蔡壁如今在中午休息時間受訪指出，在立委選舉期間，幫忙的「小草」向黨中央請款卻「請不動」，「有一組人」不肯按章發給。她認為，競選事務期間的狀況，應由競總的總幹事（黃珊珊）負全責。另提到李文宗不要像「渣男」，說要「負責任」卻又說「什麼都不知道」。

政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度

台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電...

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

監院政黨政治獻金報告 綠短絀千萬、民眾黨選務支出0元

監察院今天公布去年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587...

柯陷假帳危機藍白未來競或合？ 黨中央放冷但已有定調

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，重創民眾黨形象，連帶衝擊藍白合作信心。國民黨中央態度低調，但黨內立委與縣市議員在回應相關議題上顯得不同調，讓支持者霧裡看花。時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊雖然僅辭黨職未辭立委，但黃珊珊若想投入2026年縣市長選舉已出現變數，更間接牽動藍營2026的選戰布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。