被媒體包圍取消看診 陳佩琪臉書貼文向病患致歉

民眾黨主席柯文哲深陷競選金流風暴，他的太太陳佩琪也因擔任公務員期間，以兒子名義開設人頭公司，涉違法爭議。陳珮琪今一早上班出門時，面對大批守候的媒體打電話請假，臨時取消看診，陳珮琪也在臉書貼文向病患致歉，稱隻身被眾多記者包圍，單靠一己之力實在無法突圍，讓病患看病的權利受損了。

柯文哲夫妻近日成為媒體追逐的焦點，陳佩琪今一早出門準備到醫院看門診，因受到大批媒體堵訪，她索性打電話請假，但對於提問皆不發一語，僅強調「我要有人身自由」，還說「不然拿椅子給我坐」。

陳珮琪稍後也在臉書貼文表示，她跟這兩次門診因她突然停診而受影響的病人致上最深的歉意，很抱歉讓病患看病的權利受損了。

陳珮琪表示，她本來上班都是走路或搭公車或搭捷運，也幾乎不會遲到，但早上隻身被眾多記者先生小姐們全面包圍，被擠在狹小且全無通行空間的捷運通道內，她只42公斤，又嚴重骨鬆（不能久站需要椅子），單靠一己之力實在無法突圍，跟病人說聲抱歉，也對當時捷運通道要進出民眾因而要繞遠路深感歉意。