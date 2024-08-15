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雙城論壇卡關？藍議員：上海也希望不要拖太久

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。資料照片／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。資料照片／台北市政府提供

雙城論壇時間未定，前兩天才帶中華美韻合唱團前往上海民間交流的北市議員秦慧珠說，因台北市長蔣萬安9月初要出訪美國，10月1日是大陸國慶，10月10日是中華民國國慶，若8月底雙城還沒辦，接下來會有愈來愈多的敏感時間，加上上海台辦主任鍾曉敏已經調上海市文旅局長，會等她雙城論壇辦完才交接，對岸也希望雙城的舉辦，不要拖太久。

本報掌握，因賴清德總統上任屢踩兩岸紅線、對岸領導體系輪休等因素，對岸遲遲未給出席名單，雙方市府明天會再洽詢名單；市府目標是市長蔣萬安9月4日出國訪美前辦雙城論壇，8月底或9月初都可能是舉辦時間點，場地也已有眉目，市府官員證實表示「雙方的確還在努力」。

秦慧珠認為，從今年雙城論壇的籌辦狀況，她認為，儘管市長蔣萬安去年親自邀請，但賴清德的兩岸態度，目前看，上海市長龔正來的機率，應該是很低，基本上的確是上海方還沒決定派誰來，導致舉辦時間「卡著了」。

才剛率團赴大陸民間交流，秦慧珠說，現在對岸對兩岸之間的氛圍，可以感覺大陸官方對賴清德總統很有意見，不過民間還是非常期盼交流，大家都不希望兩岸互動停滯，因若兩岸持續敵對，未來會更堪憂。

上海 賴清德 雙城論壇

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