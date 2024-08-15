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蔡壁如爆立委選舉有人把持請款「請不動」 競總總幹事要負全責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
蔡壁如說，怕添亂，民眾黨帳務之亂，至今未連絡柯文哲。圖/本報資料照片
蔡壁如說，怕添亂，民眾黨帳務之亂，至今未連絡柯文哲。圖/本報資料照片

政治學者郭正亮昨在政論節目提到，前立委、現任中市府顧問如沒有離開民眾主席柯文哲身邊，絕不會發生民眾黨政治獻金等問題。蔡壁如今在中午休息時間受訪指出，在立委選舉期間，幫忙的「小草」向黨中央請款卻「請不動」，「有一組人」不肯按章發給。她認為，競選事務期間的狀況，應由競總的總幹事（黃珊珊）負全責。另提到李文宗不要像「渣男」，說要「負責任」卻又說「什麼都不知道」。

郭正亮為蔡壁如抱不平，指蔡被發配邊疆選立委，但從柯文哲在台大到台北政府都沒出事。蔡壁如說，看到柯文哲如今狀況，她非常不捨，但值此多事之秋，她沒有打電話給柯文哲或見面，「我很不會安慰人」，而柯文哲也沒有打電話給蔡壁如，待這段混亂時期過去，她才會主動連絡，避免柯分心。

蔡壁如說，她在台大醫院與台北市府任職期間，針對廠商合理的利潤一定照給，但絕不可能容許浮報等違法情事發生；她說執行職務時，只會考慮 「絕對不能害到柯文哲」

蔡壁如表示，她在台中參選立委期間，幫忙的小草志工向黨中央請款，經常「請不動」，有一組人就是不肯輕易通過。她說，現 在民眾黨內有一組人「會害死柯文哲」。

蔡壁如也為民眾黨叫屈，她說，不能因一組人的獨斷獨行，卻把所有民眾黨的人都視為有罪，她認為不公平，很多民眾黨工有願景有理想，不應該被混為一談。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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