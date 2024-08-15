傳民眾黨內盼黃珊珊辭立委 黃國昌：目前沒這層次問題

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事民眾黨立委黃珊珊昨請辭中央委員。傳出黨內有聲音期待黃珊珊辭立委，民眾黨總召立委黃國昌說，「目前為止沒有這個層次的問題」，面對、解決問題才是回應支持者的期待。

黃國昌與民眾黨新北議員陳世軒今視察國影中心，會前受訪被問及黨內傳出希望黃珊珊辭職。黃國昌說，黃珊珊在競選期間非常辛苦，現在最重要的是大家齊心協力面對、解決問題，回應支持者的期待，每一人都是民眾黨很重要的一份子，在各自工作崗位上做好工作，才是回應每一張選票投給民眾黨及支持者的期待。

媒體追問，若黃珊珊辭職立委可由不分區排名第九的東吳大學政治系教授劉書彬遞補？黃說，目前為止並沒有這個層次的問題，現在所有黨團成員，大家齊心協力在立法院工作崗位上，監督政府、幫人民發聲。

黃國昌表示，截至目前最大的問題是在整個競選經費登打上，會計師出現很大問題，第一時間記者會已說明清楚，每一筆支出憑證都有佐證，當初不應該讓記帳、稽核的人，由同一組會計師事務所的人進行；黃也強調，他對柯主席的清廉百分之百有信心。

黃國昌說，過去這段時間，柯文哲心裡也很難過，看到支持者這麼憂心，柯也從來不會迴避面對問題，過去這段時間，柯條列過程中哪些做錯、沒有做好之處，未來持續反省改進，不容許這樣的錯誤再發生。

假帳風波時任競選財務長李文宗是否要負最大責任，黃認為，這次財務出現大問題，首當其衝是會計師，為何竟然會做出離譜的事情？在監察院登打的時候，明明有支出發票不登打，為便宜行事，竟然將金額灌進其他廠商收入項下「我百思不得其解」，既然競選過程中出現問題，最重要是釐清真相，追究責任。

另外，民眾黨假帳風波延燒，有媒體人認為2026黃珊珊難再選北市，陳世軒說，現階段就是把事情釐清還原清楚，再來內部做調查每一個人應該要付的責任，且離2026還有兩年的時間，他責任區是新北市，目標是提出新北最優秀的市長及議員候選人。

至於是否支持藍白合對抗民進黨國家機器，陳說，民眾黨跟國民黨有一個共同的身分，就是在野黨，扮演好在野黨的身分，為2300萬的台灣人監督好執政黨。