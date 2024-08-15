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獨／雙城論壇到底何時辦？ 對岸考量因素曝光

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。資料照片／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。資料照片／台北市政府提供

台北上海雙城論壇原定8月底舉辦，但本報掌握，因賴清德總統上任屢踩兩岸紅線、對岸領導體系輪休等因素，對岸遲遲未給出席名單，雙方市府明天會再洽詢名單；市府目標是市長蔣萬安9月4日出國訪美前辦雙城論壇，8月底或9月初都可能是舉辦時間點，場地也已有眉目，市府官員證實表示「雙方的確還在努力。」

據了解，雙城論壇若要在8月底、9月初舉辦，依陸委會規定要在2周前送名單，這幾天成關鍵，陸委會收到後，還要召集移民署、國安局等單位開聯審會議，北市府目前希望今年雙城論壇於本月26、27、28日舉辦，或是到9月初市長訪美前。

藍營人士指出，由於今年是賴清德總統上任第一年的雙城論壇，也是目前兩岸唯一官方交流，各界相當關注對岸來台訪問的層級，之所以籌辦進度卡關，是因賴清德520上任之後，屢屢踩兩岸紅線，引發對岸不滿。

藍營人士透露，目前對岸的考量是，「如果上海還派市長層級參加雙城，會讓民進黨有錯覺，覺得『賴清德怎麼做，大陸都埋單』？」

知情人士也表示，上海方還未確定是否由上海市長龔正、或派副市長等層級來，導致舉辦時間、代表團名單等持續卡住，加上大陸在8月有領導輪休制，「全國領導」分兩批休假，導致半個月來尚無進度，上海方休假到今天，明天還會再接洽。

知情人士表示，這次因陸委會延審，因此這次不會像過去由各局處送分論壇來訪的名單給陸委會，而是由市府統一送，另外在8月底到9月初也訂了場地，「訂了幾個時間點，一切做好準備。」

「確實還在努力。」市府官員指出，對岸尚未給名單，但北市努力在市長9月4日訪美前辦完雙城論壇，雖然送給陸委會大陸來訪名單約要兩周前，時間確實緊迫，但仍要努力成行。

藍營人士指出，陸方來訪主要官員都是在頭二天參與，市長也可在9月3日前接洽完後訪美，送給陸委會仍有時間，雙城論壇後立即訪美，也避免被人抹紅，符合黨內「和中親美」政策，是最佳時間點。

藍營人士說，若卡在訪美後，蔣萬安9月中旬返國，10月要面對北市議會開議、10月1日中共國慶、10月10日我國國慶等，都有很大變因。

台北市長蔣萬安（左）和上海市長龔正（右）去年雙城論壇的首次會面，當時互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」。資料照片／北市府提供
台北市長蔣萬安（左）和上海市長龔正（右）去年雙城論壇的首次會面，當時互贈「春池玻璃─手工精製瓶」和「玉蘭花開瓷器」。資料照片／北市府提供

上海 陸委會 雙城論壇

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