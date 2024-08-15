快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

柯文哲政治獻金疑雲重傷 趙少康：民眾黨前途看8席立委

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振。圖／聯合報系資料照片
針對民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實的風波，藍營憂恐影響藍白合作，讓綠營坐收漁翁之利。中廣前董事長趙少康今天表示，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨一蹶不振，越是發生這樣的事情，民眾黨立委就要更積極表現，民眾黨未來的前途也看這8席立委。

柯文哲政治獻金疑雲爆發後，檢調立即兵分多路展開搜索、約談，動作之快引發關注。趙少康表示，從檢調兵分七路，約談不同人，可見檢調很重視這件事，當然媒體很重視，但法律上並不重，偽造文書。不過他也說，對政治人物、政黨的形象有很大的影響，失去公信力，支持者省吃儉用捐錢給你，中間有沒有跑到私人口袋、化整為零，大家關心這些事情。

「檢調突然出手，效率之快令人嘆為觀止，顯然民進黨扮演關鍵角色，在後面推波助瀾。」趙少康說，檢調積極也有好處，因為假定真相如民眾黨講的，通通委託給會計師，會計師再委託給記帳士，那就是會計師的錯，也許檢調可以證明民眾黨講的是真的，因為民眾黨現在講什麼大家都不相信，但也有可能檢調進去發現有很多問題，所以不知道結果會怎樣。

談及藍白合是否受影響，趙少康表示，藍白合在國會很重要，這樣才稍微過半，且是很危險的過半，在這種情況之下，從國民黨的立場，不希望民眾黨從此一蹶不振。

趙少康認為，民眾黨8席立委應該要更積極表現，不應該銷聲匿跡，或因此不講話，如果是這樣，民眾黨就玩了。趙少康說，越來發生這樣的事情，民眾黨就要積極表現，席次雖然少，這8席還是要發揮關鍵少數力量，而民眾黨的前途也是看這8席。

國民黨立委黃健豪表示，藍白在立院必須持續合作，才能有效監督執政黨。國民黨立委王育敏也說，從上個會期來看，藍白合作很順暢，不希望因民眾黨近期事件，影響到未來的合作，畢竟藍白都是在野黨，而在野黨的角色就是監督執政黨，所以她相信即便民眾黨遇到風波，彼此還是會繼續站在監督執政黨的立場上。

民眾黨 藍白合 趙少康

延伸閱讀

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

政治獻金案 綠議員指木可助理曾領柯文哲競總薪資

東岸商場基市府法律戰二連勝 趙少康：還罷什麼樑？

陸船協商撫慰金傳找企業捐？趙少康：敢不捐嗎？

相關新聞

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會...

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

為兌現賴清德總統政見，行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組，行政院長卓榮泰指示秘書長龔明鑫擔任小組召集人，9月副...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」...

傳民眾黨內盼黃珊珊辭立委 黃國昌：目前沒這層次問題

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事民眾黨立委黃珊珊昨請辭中央委員。傳出黨內有聲音期待黃珊珊辭立委，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。