政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度
台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電大相逕庭。行政院今日坦承，以全國角度來看供電確實足夠，但北部電力確實不足，有發電量少於用電量的狀況，現階段採「南電北送」或「中電北送」應對，並加強協和電廠轉型等計畫，呼籲地方配合中央電力開發。
行政院發言人陳世凱坦言，因為北北基桃開發電力相對困難，因此北台灣電力確實不足，有發電量少於用電量的狀況，以2023年為例，北部用電量是930億度，發電量只有750億度，差距高達200億度，政府以南電北送、中電北送應對，但過程中仍有線路上的耗損，達6.4億度、約23億元。
陳世凱指出，政府觀察近幾年電力狀況，以全國角度來看供電是足夠的，但就區域角度來看，確實要更積極開發北部電源，否則用電確實長期不夠，現行是採南電北送、中電北送，大家也很清楚，「反對中電北送喊得最大聲的應該是盧秀燕市長」，認為這對中部人並不公平。
陳世凱表示，政府未來會積極在北部開發電源、建設電網，當前有協和電廠更新計畫，會讓電源開發更加充足，而在燃油改成燃氣的過程中，必須有天然氣接受站，也就是四接電廠，另外還有國光電廠二期、長升電廠二期的電力開發，盼能如期如質進行，希望讓北部有充足用電。
他說，電源開發除了中央要努力，也希望地方政府全力配合協助，尤其是協和電廠，這攸關480萬人的用電權利，與整個北部行政、金融及民生需求息息相關，政府會努力推行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言