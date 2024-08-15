政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度

台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電大相逕庭。行政院今日坦承，以全國角度來看供電確實足夠，但北部電力確實不足，有發電量少於用電量的狀況，現階段採「南電北送」或「中電北送」應對，並加強協和電廠轉型等計畫，呼籲地方配合中央電力開發。

行政院發言人陳世凱坦言，因為北北基桃開發電力相對困難，因此北台灣電力確實不足，有發電量少於用電量的狀況，以2023年為例，北部用電量是930億度，發電量只有750億度，差距高達200億度，政府以南電北送、中電北送應對，但過程中仍有線路上的耗損，達6.4億度、約23億元。

陳世凱指出，政府觀察近幾年電力狀況，以全國角度來看供電是足夠的，但就區域角度來看，確實要更積極開發北部電源，否則用電確實長期不夠，現行是採南電北送、中電北送，大家也很清楚，「反對中電北送喊得最大聲的應該是盧秀燕市長」，認為這對中部人並不公平。

陳世凱表示，政府未來會積極在北部開發電源、建設電網，當前有協和電廠更新計畫，會讓電源開發更加充足，而在燃油改成燃氣的過程中，必須有天然氣接受站，也就是四接電廠，另外還有國光電廠二期、長升電廠二期的電力開發，盼能如期如質進行，希望讓北部有充足用電。