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卓榮泰稱非核家園不是神主牌 謝衣鳯：應評估重啟核電
電力議題受到全國關注，行政院長卓榮泰稱非核家園不是民進黨神主牌，而是依法行政。國民黨立委謝衣鳯今天表示，卓榮泰說的是環境基本法，不過法規只說逐步，沒有訂定明確時程表，台灣產業目前有用電需求，行政院應主動評估重啟核電，而非丟交給立法院討論。
另外，台電董事長曾文生日前指出，中電北送有瓶頸，從去年9月開始，桃園以北申請5MW以上用電量的數據中心，台電一律不核供。
謝衣鳯認為，曾文生說桃園以北設立資料中心，便不允許台電供電，這明顯是對藍營執政縣市的一種差別待遇。
謝衣鳯表示，曾文生還說讓中南部優先設立，可是政府會讓藍營執政縣市優先設置資料中心嗎？自己希望行政院施政別有差別待遇。
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