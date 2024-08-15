【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前發言人陳宗彥性醜聞案，竟突然被檢方提起公訴並求處重刑，和上月鄭文燦「舊案新辦」有強烈既視感。民進黨效率果然驚人，柯文哲即使假帳案可以全身而退，但接下來的京華城等三大案硬戰恐怕也逃不過。

柯文哲連日來身陷政治獻金申報疑雲，會計師、木可公司負責人被約談後交保，這把火看來很快就會燒到柯文哲身上。柯文哲今天早上卻神情篤定表示，如果被約談很正常，中華民國政府的效率這麼高，自己也是很樂見。一番話說得酸味十足。

柯文哲除了酸民進黨政府，他還強調競辦每一筆支出都有憑證，是否合理可以討論，差額應該會超過2000萬元。柯文哲說得自信十足，還不忘為競選總幹事黃珊珊辯護，指黨內有人要求黃辭立委一事需經內部討論，「混亂的時候，不要再添亂了」；對於妻子陳佩琪被指疑似開設人頭公司，他駁斥「那個不是人頭」，這是他的自家事。

假帳、人頭公司、甚至素食便當要價96萬多元，不管有沒有道理，柯文哲什麼都能反駁，偏偏對京華城容積案的偵辦，就隻字不提；中廣前董事長趙少康即說過，假帳案只傷到柯文哲的形象，倒是京華城容積率放寬可能牽涉違法圖利，應該會讓柯文哲很頭痛。對照近日藍綠白政治人物被偵辦、判刑，柯文哲必須嚴肅面對未來的考驗。

陳宗彥的案子是十年多前的案子，案經檢察官分案想辦貪汙案，後來卻不了了之。民眾黨前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴並建請法院從重量刑，

同一個案子卻有兩種截然不同的結果，檢方的說法是之前監聽沒有陳宗彥行、收賄之確切不法犯行，而且當時偵辦重點在於酒店業者是否有行賄警察，因此監譯人員對於陳宗彥接受店業者性服務部分通訊內容未作成譯文，後來全部重譯，反覆推敲及整理記錄，才偵查終結提起公訴。總之，就是監譯人員成了代罪羔羊。

回頭看看前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌收受賄賂的案子，鄭案也是擺了7年後才展開行動，7年期間還簽結2次，但是鄭文燦的案子動了之後，新竹縣長楊文科被控涉護航建商遭起訴、新竹市長高虹安的助費案馬上就一審宣判，依民進黨政治邏輯，如果大刀砍了賴清德昔日大將陳宗彥，對柯文哲還有什麼好客氣的嗎？