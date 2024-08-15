盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民黨有高層指出，盧秀燕選主席將面臨兩難，一要挑戰現任主席、二則任期與市政重疊一年半，建議還是找志同道合的「主席代理人」，「盧X配」才能兩全其美。畢竟，藍營要「拱」她、「害」她的都有，須步步為營。

盧秀燕慣例會參加行政院會，從前院長蘇貞昌時代到現任卓榮泰皆如此。盧秀燕今針對媒體詢問是否選黨主席的，態度一貫是沒聽完就「謝謝」離去，資深市議員指出，盧秀燕政治性格越來越謹慎，目前她還未決定選不選，除非到「非選不可」「千呼萬喚」，否則不但媒體問不到答案，連她的親信都無法確認市長的意向，「 她就是核心」，目前還在詢問蒐集意見階段。

國民黨高層指出，盧秀燕選不選主席決擇困難，這與立院副院長江啟臣當年選主席的時空與條件完全不同，因當時江參加主席補選，並無意在總統大位，而是國民黨面臨世代交替呼聲，當時現任主席已下台，藍營要有中生代承擔的時空背景。

如今盧秀燕如果選黨主席，面對的是熟悉黨務的現任主席朱立倫，朱與各地派系都有交情，盧秀燕要硬碰硬挑戰，難免有阻力。另最大的考量應是明年8、9月選黨主席，與台中市長任期重疊近一年半，國民黨有任何風吹草動都算在盧的頭上，25位民進黨議員就是打盧前鋒，盧秀燕內憂外患不會停息。

國民黨高層認為，最好有「造王者」選黨主席，讓盧秀燕不必為黨務操煩，還可確保2028總統大選不會節外生枝，被問到新北市長侯友宜是否恰當？必須公開宣布盧侯結盟，侯選黨主席才有勝算。