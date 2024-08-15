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陳宗彥被起訴 謝龍介喊意外：要給賴清德肯定

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥捲入涉嫌違反貪汙治罪條例等，檢方偵查終結並提起公訴。陳否認犯行，檢方建請法院從重量刑。國民黨立委謝龍介表示，相當意外陳宗彥遭起訴，要給予賴清德總統肯定，不過也希望賴清德別只辦舊案，也能處理現在檯面上的官商勾結，做到真正的肅黑反貪。

陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，案經檢察官簽呈簽分案想辦貪汙案卻不了了之，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結同時提起公訴。

謝龍介說，陳宗彥是賴清德總統的「真正」子弟兵，相當核心，許多人並不清楚兩人關係有多親密。也因如此，他相當意外南檢會起訴陳宗彥，而且還是求重量刑。

謝龍介表示，賴清德辦陳宗彥，代表賴願意建立一個肅貪反黑的高標準，對於所有政治人物來說，都是一個警惕。

不過謝龍介也說，無論是桃園市前市長鄭文燦、陳宗彥，辦的都是舊案，至今仍未看到賴政府處理現正進行中的官商勾結；譬如光電弊案、風電弊案等，這些其實才是人民更加關心的事件。

謝龍介指出，對於賴清德辦陳宗彥，要給予一個肯定，不過也期望賴總統不要侷限舊案，應該雷厲風行，調查現存弊案，完成全民期許。

謝龍介 賴清德 陳宗彥

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