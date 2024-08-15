快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓榮泰稱打開友善的門 藍委：先降低大陸橙色旅遊警示

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨天指出，政府對學位生來台就學、陸生納保皆展現出善意，友善的門已經打開，希望觀光客、學生、宗教信徒來台。國民黨立委賴士葆批，卓榮泰不要說一套做一套，如果真的要釋出善意，應先降低大陸地區旅遊警戒，將橘色降至黃色以下。

賴士葆指出，卓榮泰別總是用嘴巴說，而是要實際去做，譬如我國日前將大陸地區旅遊警戒從黃色升到橙色，時至今日，也沒有改回來的跡象，這樣算是釋出善意嗎？我國向民眾表示大陸是不安全的地方，等於是叫大家沒必要的話別去大陸，結果自己卻說歡迎對方的人過來台灣，根本就是兩套標準。

賴士葆指出，政府的反中基調明顯，致使大陸人不敢來台。如果真心希望陸客赴台，我國應先釋出善意，降低旅遊警戒，如此才是真正的雙向交流。

賴士葆提到，前總統馬英九往年曾邀請過大陸學生來台，今年本來也要舉辦，不過因為兩岸關係緊張，大陸學生根本不敢來台，這就是活生生的例子。

賴士葆還提到學位生問題，他說，陸生現在不來台灣，已嚴重影響私校經營，以前許多學校都有大陸學生，但現在因為兩岸關係冰冷，學校難以招生，讓私立大學的生存空間越來越小，政府應該盡快做出改變。

卓榮泰 賴士葆 陸生

延伸閱讀

回響／綠色和平「協尋」閣揆 邀卓榮泰爬垃圾山

認為「兩岸善意門已開」卓榮泰盼「3類人」能來而非軍機軍艦

卓榮泰只有回家才生氣 最愛足球球員是梅西「因為身材較接近」

「氣候變遷對策不可迴避空汙」賴士葆要賴清德嚴肅面對

相關新聞

政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度

台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電...

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」...

雙城論壇卡關？ 藍議員：上海也希望不要拖太久

雙城論壇時間未定，前兩天才帶中華美韻合唱團前往上海民間交流的北市議員秦慧珠說，因台北市長蔣萬安9月初要出訪美國，10月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。