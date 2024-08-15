卓榮泰稱打開友善的門 藍委：先降低大陸橙色旅遊警示

行政院長卓榮泰昨天指出，政府對學位生來台就學、陸生納保皆展現出善意，友善的門已經打開，希望觀光客、學生、宗教信徒來台。國民黨立委賴士葆批，卓榮泰不要說一套做一套，如果真的要釋出善意，應先降低大陸地區旅遊警戒，將橘色降至黃色以下。

賴士葆指出，卓榮泰別總是用嘴巴說，而是要實際去做，譬如我國日前將大陸地區旅遊警戒從黃色升到橙色，時至今日，也沒有改回來的跡象，這樣算是釋出善意嗎？我國向民眾表示大陸是不安全的地方，等於是叫大家沒必要的話別去大陸，結果自己卻說歡迎對方的人過來台灣，根本就是兩套標準。

賴士葆指出，政府的反中基調明顯，致使大陸人不敢來台。如果真心希望陸客赴台，我國應先釋出善意，降低旅遊警戒，如此才是真正的雙向交流。

賴士葆提到，前總統馬英九往年曾邀請過大陸學生來台，今年本來也要舉辦，不過因為兩岸關係緊張，大陸學生根本不敢來台，這就是活生生的例子。

賴士葆還提到學位生問題，他說，陸生現在不來台灣，已嚴重影響私校經營，以前許多學校都有大陸學生，但現在因為兩岸關係冰冷，學校難以招生，讓私立大學的生存空間越來越小，政府應該盡快做出改變。