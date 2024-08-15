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陳宗彥遭起訴 南市藍議員：一路相挺的賴清德在哪裡？

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
陳宗彥遭起訴，南市藍綠民代反應兩極。記者謝進盛／攝影
陳宗彥遭起訴，南市藍綠民代反應兩極。記者謝進盛／攝影

行政院前發言人陳宗彥任職南市府期間涉及性招待遭起訴震憾政壇，南市民代反應不一，藍營議員砲轟敗壞官箴，更點名時任市長的賴清德總統出來面對，綠營民代大都以「尊重司法」低調回應，希望在法院證明自己清白。

身兼國民黨南市議會黨團發言人的市議員蔡育輝說，陳宗彥長期接受酒店業者招待豢養、性招待，利用處長或局長身分地位，請託台南市政府警察局人事案、關說經發局處理視聽歌唱場所變更等，起訴書形容酒店業者與陳宗彥之關係為「養兵千日，用在一時」、「食人一口，報人 一斗」（台語），連姓及王姓酒店業者，為陳宗彥安排酒店女服務生免費提供性服務，就是希望在不時之需時，陳能以公家資源回報，免費招待就是「性賄賂」。

蔡育輝說，陳宗彥與酒店業者即以此共生關係，利用賴清德市長對他的盲目信任或包庇，還一路高陞內政部次長、防疫指揮中心副指揮官、行政院發言人，顯見市府內控機制完全未發揮作用，嚴重敗壞任職之中央到地方政府之官箴，「一路相挺的賴清德市長、賴院長、賴總統，你在哪裡？」

另名國民黨市議員尤榮智也認為，政治人物本來就要為自己行為負責，陳宗彥遭起訴，表示檢方對於犯案過程也有一定掌握，陳只能在法院證明自己清白。

民進黨市議員黨團總召陳秋宏、市議員黃肇輝等人則認為，全案進入司法程序，就是尊重司法偵辦，台灣基進黨議員李宗霖也表達類似看法。

另名民進黨市議員陳皇宇認為，陳宗彥既然遭檢方起訴，未來就是要在法院提出更多證據反駁證明自己的清白，現在選民心中都有一把尺，未來在法院兩造必有攻防，「法院的判決才是最關鍵」，不管藍綠白，任何政黨都應該高標準檢視自己。

議員 酒店 陳宗彥

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