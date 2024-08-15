陳宗彥遭起訴 民眾黨前立委：重重打臉監察院

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署今天重啟偵查，民眾黨前立委陳琬惠表示，如此敗壞官箴的劣行，拖延現在才要處理，「要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信」，而監察院竟然可以彈劾不成立，南檢的起訴也重重打臉監察院。

陳琬惠去年舉行記者會指控陳宗彥，過去在台南市政府任職期間接受性招待，事後因查無不法事證而簽結，不過南檢重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，而且犯後態度不佳，今天偵結起訴，請求從重量刑。

陳琬惠稍早透過新聞稿表示，等了一年半，賴清德總統愛將陳宗彥在台南市政府任官期間，因為接受酒店業者性招待幫忙喬事，遭到台南地檢署以違反貪汙治罪條例起訴，證實自己去年2月的記者會所言不虛。

陳琬惠指出，檢察官在起訴書痛批陳宗彥，「受領國家俸祿，本應潔身自愛，不眩於利慾，戮力從公，克盡職責，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴」，並建請從重量刑。

陳琬惠直言，如此敗壞官箴的劣行，拖延今天才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信，「更重要的是，南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」，身為公務員接受酒店業者性招待還幫忙喬事，監察院竟然可以彈劾不成立，難道新潮流真的這麼夠力，只打蒼蠅不打老虎、遇到自己人就輕縱的監察院，真的可以關門了。

陳琬惠也說，2014年偵辦陳宗彥沒幾個月，移交後就以「查無不法」簽結，去年6月高檢署甚至認定，當初偵辦陳宗彥查無違失，也沒有包庇或放水，如今南檢正式起訴，如此自相矛盾的調查，法務部要不要出來向社會大眾公開說明，到底是誰在壓陳宗彥案，否則人民如何信賴司法公正。