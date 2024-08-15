快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳宗彥遭起訴 民眾黨前立委：重重打臉監察院

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院前發言人陳宗彥涉酒店業者性招待，今遭南檢偵結起訴建請從重量刑。本報資料照片
行政院前發言人陳宗彥涉酒店業者性招待，今遭南檢偵結起訴建請從重量刑。本報資料照片

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署今天重啟偵查，民眾黨前立委陳琬惠表示，如此敗壞官箴的劣行，拖延現在才要處理，「要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信」，而監察院竟然可以彈劾不成立，南檢的起訴也重重打臉監察院。

陳琬惠去年舉行記者會指控陳宗彥，過去在台南市政府任職期間接受性招待，事後因查無不法事證而簽結，不過南檢重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，而且犯後態度不佳，今天偵結起訴，請求從重量刑。

陳琬惠稍早透過新聞稿表示，等了一年半，賴清德總統愛將陳宗彥在台南市政府任官期間，因為接受酒店業者性招待幫忙喬事，遭到台南地檢署以違反貪汙治罪條例起訴，證實自己去年2月的記者會所言不虛。

陳琬惠指出，檢察官在起訴書痛批陳宗彥，「受領國家俸祿，本應潔身自愛，不眩於利慾，戮力從公，克盡職責，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴」，並建請從重量刑。

陳琬惠直言，如此敗壞官箴的劣行，拖延今天才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信，「更重要的是，南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」，身為公務員接受酒店業者性招待還幫忙喬事，監察院竟然可以彈劾不成立，難道新潮流真的這麼夠力，只打蒼蠅不打老虎、遇到自己人就輕縱的監察院，真的可以關門了。

陳琬惠也說，2014年偵辦陳宗彥沒幾個月，移交後就以「查無不法」簽結，去年6月高檢署甚至認定，當初偵辦陳宗彥查無違失，也沒有包庇或放水，如今南檢正式起訴，如此自相矛盾的調查，法務部要不要出來向社會大眾公開說明，到底是誰在壓陳宗彥案，否則人民如何信賴司法公正。

監察院 陳宗彥 陳琬惠

延伸閱讀

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

【即時短評】陳宗彥案看錯上意被打臉 再給監委一次補考機會

「小芸」在哪裡？陳宗彥涉性招待 檢方多方查證後去向不明

陳宗彥案傳酒店業者關說警員調動 南警不護短調查究辦

相關新聞

政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度

台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電...

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」...

雙城論壇卡關？ 藍議員：上海也希望不要拖太久

雙城論壇時間未定，前兩天才帶中華美韻合唱團前往上海民間交流的北市議員秦慧珠說，因台北市長蔣萬安9月初要出訪美國，10月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。