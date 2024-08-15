快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

監院公布政黨政治獻金 綠短絀千萬元白選務支出零

中央社／ 台北15日電

監察院今天公布112年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587餘萬元；國民黨收入1.52億元、支出1.46億元，結餘586萬餘元。

至於民眾黨，收入為8427萬元，支出為7103萬元，結餘為1356萬元。值得注意的是，去年是選舉年，國民黨、民進黨的政治獻金選務支出項目金額都高達上千萬元，但民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位顯示為0元。

根據監察院公布資料，民進黨112年收入為新台幣1億1596萬4546元，包含個人捐贈收入7440萬9826元、營利事業捐贈收入3926萬500元等；支出為1億4184萬299元，包含選務費用6343萬5841元，捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出3347萬6500元、人事費用支出2092萬2976元、業務費支出2019萬4750元等。總計結餘為負2587萬5753元。

國民黨收入合計1億5256萬8726元，包含個人捐贈收入1億120萬2463元、營利事業捐贈收入4995萬1450元等；支出1億4670萬2830元，包含選務費用支出2321萬592元、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1584萬元、人事費用支出5579萬3052元、業務費支出4460萬6712元等。總計結餘為586萬5896元。

民眾黨112年收入為8427萬5857元，包含個人捐贈收入4654萬8904元，營利事業捐贈收入3087萬5285元等；支出為7103萬90元，包含人事費用支出3669萬5599元，業務費用支出2813萬1776元等，選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出項目都顯示為0元。總計結餘為1356萬5767元。

民眾黨副秘書長許甫受訪表示，民眾黨的做法是由各部門編列各自預算，例如今年北平東路集會活動、榮星花園舉辦晚會，因為是由文宣部舉辦，就是由文宣部支應大部分的開銷。

許甫指出，民眾黨在政治獻金中的業務支出中有2800多萬元，各部門執行業務時也包含執行選務，因此沒有編列在選務支出費用項目。

至於「捐贈其推薦之公職候選人競選費用」為0元，許甫強調，民眾黨中央黨部雖有替各提名候選人輔選，但並未編列預算，因此該項目為0元。

國民黨 政治獻金 民眾黨

延伸閱讀

【即時短評】木可、會計師各打50大板 政治獻金疑雲主帥無責？

柯文哲陷政治獻金申報風波 邱臣遠不回應

陷政治獻金申報不實風暴 柯文哲一早前往黨部開會

柯文哲政治獻金風波 端木正「覓保無著」改100萬、李文娟150萬交保

相關新聞

政院認了「北部電力不足」 供需差距達200億度

台電董事長曾文生宣布稱，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭桃園市長張善政炮轟，曾的說法跟政府長期宣稱的不缺電...

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」...

雙城論壇卡關？ 藍議員：上海也希望不要拖太久

雙城論壇時間未定，前兩天才帶中華美韻合唱團前往上海民間交流的北市議員秦慧珠說，因台北市長蔣萬安9月初要出訪美國，10月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。