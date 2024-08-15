【即時短評】木可、會計師各打50大板 政治獻金疑雲主帥無責？

柯文哲政治獻金風波鬧得滿城風雨，司法已介入，簽證的會計師端木正與辦業務的木可負責人李文娟各被打五十大板交保，羅生門依舊羅生門，尚待檢調深挖案情，不過，柯文哲老神在在一句「樂見政府效率高」的事不關己樣，難道以為就能脫勾毫無責任？

檢調昨天發動七路蒐證，民眾黨主動交出大量收支憑證，檢調取得辦案基礎，從端木正、李文娟破百萬的保釋金結果觀察，顯然，檢察官並不採信任一方的辯詞，一天搜索、約談、複訊之後，案子留下更多的疑點要耙梳。

以端木正與柯文哲的關係而言，端木在柯市府時期擔任廉政透明委員會委員，民眾黨2020提名端木為不分區立委，柯競選2024總統期間，端木又擔任柯團隊的會計師，與柯文哲是親是疏不言可諭。

李文娟的哥哥李文宗是柯的高中同學，李文宗當過柯市長辦公室主任、北捷董事長，又是柯競選總部財務長，李文娟因裙帶關係與柯也算親信，不過，端木正、李文娟二人都幫柯文哲做事，現在對競選費用的說詞兜不攏，哪一個較「忠」於柯？

委任會計師的功能，在挑剔會計帳證的一切麻煩，使帳本合於法定規定，查政治獻金要對所有收支逐筆勾稽再簽證，如沒有接受指令，沒有會計師會甘冒受懲戒風險蠢到自作主張對帳項自行「調配」，民眾黨對端木的控訴沒有合理性。

以律師受任替當事人辯護為例，發覺有不利訴訟的事實，律師會與客戶研究後補正證據？還是會「自行」製造證據？前者較為合理，如此邏輯成立，端木正大有聽命辦事的可能，而端木正懂得選擇將虛帳精準做在與黃珊珊親近的尼奧、時樂頭上？又生疑點。

木可承攬柯文哲的周邊商品開發，競辦卻有大筆款項流入，而李文娟在風雲變色後，立刻果斷喊出公司要收攤，宣稱將清算後的盈餘全數作公益捐，她的危機處理，不像取之於社會用之於社會，倒像犯了法後展現的「犯後態度」。

檢調目前以使公務員業務登載不實罪辦案，未來隨證據增加、金流查察，不排除進階到業務侵占或刑責更重的公益侵占罪；柯文哲用「風涼話」評論辦案速度，表現如羽扇綸巾，客觀的事實卻是，兩名重保被告都與他難以切割，柯式幽默的四兩，未必撥得了千斤。