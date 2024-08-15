行政院通過4年國家發展計畫 AI產值2年拚破兆

行政院會今天通過新一期4年國家發展計畫，其中經濟目標設定半導體新增產值新台幣2兆6578億元、AI產值115年突破兆元，衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元等。

行政院會今天通過國發會提報「國家發展計畫（民國114至117年）」，報告指出，國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定114年至117年經濟成長率2.80%至3.60%、每人GDP為3萬9105至4萬2787美元、失業率3.2%至3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。

國發會指出，依據未來4年經濟成長率，114年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；116年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；117年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

另為達到均衡台灣、包容成長目標，國發會也提出社會、經濟、環境等重要指標，社會指標部分包含4年長照服務涵蓋率達87%，以及落實8年888計畫，讓三高病人80%進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制，還有0歲至3歲家外送托率達OECD國家標準36%。

經濟指標部分，政府發展五大信賴產業，包含半導體新增產值2兆6578億元、AI產值115年突破兆元、安控資安產值突破1300億元、衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元；新創投資金額116年起每年1500億元；翻轉弱勢產業，至少3產業達到產值增加1.5倍。

環境部分，溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24%正負1%；首次整合，構築4個地方創生廊帶，創造多元就業；能源效率年均改善率達4%以上。