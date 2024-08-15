被點名參選國民黨黨主席？ 盧秀燕轉頭不語

國民黨預計明年改選黨主席，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前接受專訪時提及，如果台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨「慣例」，選務與黨務二合一是最適宜模式，建議盧選黨主席。盧秀燕北上出席行政院會後受訪被問到此題時，她仍舊未表態，隨後轉頭快步離開。

盧秀燕指出，今天除了恭喜卓榮泰內閣在巴黎奧運成績亮眼，另因下周五是台中市第四屆石岡熱氣球嘉年華，將邀請國手李洋、林郁婷，今天是來邀請中央首長參加；另針對，體育署將升格體育部，台中市因為要蓋捷運，會成立捷運工程局，需要中央核定，局處也有人事需求，「我在院會為中央通過台中增加員額，表達感謝」。

另外，有關台中市議會要求盧秀燕進行訪美成果專案報告，盧秀燕指出，中央各部會首長或地方政府首長都有出訪行程，理所當然要向立法院或議會、市民報告出訪行程，她也會向台中市議會與台中市民報告。

她說，因為疫情，她已經將近4年沒有出訪行程，因此前次議會中也有議員勉勵市府多多出出訪，增加城市交流，但因為時間關係，目前為止就是2次，希望能繼續加強。