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政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延長至2026年。記者黃婉婷／攝影
為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延長至2026年。記者黃婉婷／攝影

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延長至2026年。內政部劉世芳表示，今年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，明年起將擴大租金補貼戶數至75萬，同時簡化申請流程，由地方政府審查、中央負責撥款，落實對全國租屋族的照顧。

劉世芳說明，2022年7月正式實施的「300億元中央擴大租金補貼」專案，從一開始合格戶數約28萬，到今年7月底止，受理逾80萬戶，核定補助已達60.7萬餘戶，顯示補貼覆蓋率持續擴大，支持民眾減輕租屋負擔的成效顯著。

根據內政部統計，逾5成是單身青年核定戶數，2成是新婚及育有未成年子女的家庭，3成是經濟弱勢及社會弱勢族群，18歲到39歲就佔核定戶數的6成；資源集中在6都，核定戶數占全國8成，其中又以台中市最高，約占2成，另透過相關滿意度調查，高達7成民眾滿意租補政策。

劉世芳指出，本專案將延續申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請及年滿18歲即可申請等簡政便民措施，鼓勵租屋民眾踴躍申請，讓政府資源能夠照顧更多租屋族，並強調除辦理擴大租金補貼外，也會持續興辦社會住宅及包租代管等政策，以建構多元且完整的居住支持體系，紓解民眾住的需求，實現安居樂業願景。

針對明年計畫執行目標，國土署長吳欣修於行政院會簡報提出四大方向，除了明後年補貼戶數從50萬至每年75萬戶外，還有舊戶帶入預先審查、隨到隨辦再延續，另針對防弊打詐，他說，將提高至加強監管及審核機制，若有詐領行為，追究法律責任。

內政部提醒，300億元中央擴大租金補貼，無論是線上或紙本皆可提出，若有相關問題也可在周一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線（02-7729-8003），將有專人提供服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，此專區也提供補件資料上傳及申請進度查詢等便民服務，歡迎民眾多加利用。

內政部 劉世芳 租金補貼

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