「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會上，與會監委認定與檢方大不同，以懸殊比數未能通過彈劾。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是去年2月被時任民眾黨立委陳琬惠揭露。陳宗彥隨即請辭，監院立案調查。調查監委認定，陳宗彥違失情節重大，今年2月20日提案彈劾，投票結果僅2票成立、11票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。

監察院調查報告明確指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

調查報告顯示，陳宗彥於賴清德擔任台南市長任內，在2012年12月27日、2013年4月底至12月15日，共計8次，經由酒店安排與小姐外出。陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」，但根據對話紀錄，「陳董」是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，對陳宗彥說法，查案監委尚難採信。

調查報告揭露許多赤裸案情，從酒店業者間的監聽譯文、陳宗彥個人LINE畫面截圖等資料顯示，酒店業者替陳宗彥安排小姐時提及「勾出」、「勾三」、「九點勾」代表酒店業者安排小姐出場3小時或外出時間；暗語「秀錢」、「咖啡錢」、「勾三秀六」代表性交易費用。監委在約詢時詢問，是否接受性招待，陳宗彥未承認、未否認被性招待，只說不記得了。