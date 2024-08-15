【即時短評】陳宗彥案看錯上意被打臉 再給監委一次補考機會

行政院前發言人陳宗彥「小芸案」在監察院彈劾未過，在今天案情逆轉，台南地檢署明確指出陳宗彥接受二次性招待，依法起訴。檢視監院當初提案提案彈劾事由，已具相當完備度，社會各界更是多有質疑，監委們輕放了陳宗彥，現在被南檢打臉後，是時候提出二次彈劾，為監院已所剩不多的名聲亡羊補牢。

本屆監察委員提出彈劾案，幾乎沒有不成立的，但遇到「台南幫」就轉彎？台南市長黃偉哲「爐碴案」、陳宗彥「小芸案」，兩人都躲過彈劾。就算前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押。監察院的動作也僅停留在院長陳菊一句「沒有評論，我是監察院長。」

其中監委王美玉、林國明在「小芸案」所做的調查報告已明確指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

面對如此赤裸案情，當初參與審查監委，竟仍投出僅2票成立、11票不成立的懸殊比數，無怪乎輿論譁然。投不成立的監委們多有推託之詞，但大抵不脫三大點，第一是證據尚不成熟，第二是南檢也還在調查，第三是秉持不預設立場態度。

如今南檢在監院調查報告基礎上，提出更有力證據，連陳宗彥幾次被性招待，沒被招待時自己召妓每次花1萬2000元，全鉅細靡遺，護航監委們的三大理由全都已不存在，若不發起對陳宗彥二次彈劾，恐怕就要坐實了「護航院」之名。

監委們在彈劾審查會輕放陳宗彥，不免讓人聯想是因陳宗彥與賴清德總統交好，要拍賴清德馬屁；孰料，南檢重啟調查竟會案情大翻轉，監委們這下不僅被打臉，還馬屁拍在馬腿上了。

檢方接連鐵腕辦了鄭文燦案、陳宗彥案，雖難以直接論定政治力介入程度有多少，但賴清德沒有阻擋這些案件收網，是個明確事實。賴從政以來以六親不認著稱，監委們現在有了「補考」機會，這回可要看清楚上意，別在阿諛奉承，變成尷尬表錯情了。