快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】陳宗彥案看錯上意被打臉 再給監委一次補考機會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
過去獲賴清德總統（左）重用台南市前民政局長陳宗彥，他所涉及的「小芸案」，在監察院彈劾未通過，但在今天被南檢起訴。圖／聯合報系資料照片
過去獲賴清德總統（左）重用台南市前民政局長陳宗彥，他所涉及的「小芸案」，在監察院彈劾未通過，但在今天被南檢起訴。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥「小芸案」在監察院彈劾未過，在今天案情逆轉，台南地檢署明確指出陳宗彥接受二次性招待，依法起訴。檢視監院當初提案提案彈劾事由，已具相當完備度，社會各界更是多有質疑，監委們輕放了陳宗彥，現在被南檢打臉後，是時候提出二次彈劾，為監院已所剩不多的名聲亡羊補牢。

本屆監察委員提出彈劾案，幾乎沒有不成立的，但遇到「台南幫」就轉彎？台南市長黃偉哲「爐碴案」、陳宗彥「小芸案」，兩人都躲過彈劾。就算前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押。監察院的動作也僅停留在院長陳菊一句「沒有評論，我是監察院長。」

其中監委王美玉、林國明在「小芸案」所做的調查報告已明確指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

面對如此赤裸案情，當初參與審查監委，竟仍投出僅2票成立、11票不成立的懸殊比數，無怪乎輿論譁然。投不成立的監委們多有推託之詞，但大抵不脫三大點，第一是證據尚不成熟，第二是南檢也還在調查，第三是秉持不預設立場態度。

如今南檢在監院調查報告基礎上，提出更有力證據，連陳宗彥幾次被性招待，沒被招待時自己召妓每次花1萬2000元，全鉅細靡遺，護航監委們的三大理由全都已不存在，若不發起對陳宗彥二次彈劾，恐怕就要坐實了「護航院」之名。

監委們在彈劾審查會輕放陳宗彥，不免讓人聯想是因陳宗彥與賴清德總統交好，要拍賴清德馬屁；孰料，南檢重啟調查竟會案情大翻轉，監委們這下不僅被打臉，還馬屁拍在馬腿上了。

檢方接連鐵腕辦了鄭文燦案、陳宗彥案，雖難以直接論定政治力介入程度有多少，但賴清德沒有阻擋這些案件收網，是個明確事實。賴從政以來以六親不認著稱，監委們現在有了「補考」機會，這回可要看清楚上意，別在阿諛奉承，變成尷尬表錯情了。

老闆 陳宗彥

延伸閱讀

「小芸」在哪裡？陳宗彥涉性招待 檢方多方查證後去向不明

陳宗彥案傳酒店業者關說警員調動 南警不護短調查究辦

陳宗彥涉受性招待南檢起訴 民進黨團：尊重檢調調查

陳宗彥涉性招待案 前查無具體事證、現起訴求重刑…檢方這麼說

相關新聞

【重磅快評】大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前...

「小芸案」檢方起訴陳宗彥 監院曾提出彈劾卻未過

行政院前發言人陳宗彥今天因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案也曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在彈劾審查會...

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

為兌現賴清德總統政見，行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組，行政院長卓榮泰指示秘書長龔明鑫擔任小組召集人，9月副...

盧秀燕選黨主席？藍營高層：盧與「代理人」結盟有勝算

台中市長盧秀燕今參加行政院會，盧台北之行備受關注，被問到是否參選黨主席或訪美時是否有布局？盧僅說「謝謝關心」即離去。國民...

政院拍板 租金補貼延長至2026年 明年擴大協助75萬戶

為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」...

傳民眾黨內盼黃珊珊辭立委 黃國昌：目前沒這層次問題

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事民眾黨立委黃珊珊昨請辭中央委員。傳出黨內有聲音期待黃珊珊辭立委，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。