柯文哲陷政治獻金申報不實風暴 柯媽護子：查到有再來說

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，台北地檢署昨天指揮調查局搜索7處，昨天也傳出柯文哲老家被搜索。柯媽何瑞英今天聽到這消息反駁：「沒有啊，找我要做什麼？」之前柯媽請出神明說，亂罵的人會被雷公劈，被網友諷刺提油救火，柯媽也解釋，她是在講沒證據就亂說話的人，明明沒有的事，是在罵什麼？若真的查到有再來說。

昨天有傳聞柯文哲老家遭搜索，柯媽表示，昨天都沒有看到（人），「找我要做什麼？找我也沒用」，並表示她和兒子兩邊各自住，那邊是媳婦在持家，管那邊是要幹嘛？兒子已經有一個家庭，她已經87歲是老人家，根本沒有在管。

柯媽也說，自從兒子當上市長後，不只沒去市政府，也很少去兒子台北的家，兒子最近因爸爸常回新竹，但也是很快就回去。柯媽也說，沒有聽說檢調要來搜索，這幾天都在醫院照顧柯爸，「難道要去醫院找我嗎？」也再度為兒子喊冤，如果柯文哲會貪，做8年就不知道貪多少，自己吃用節儉，從未跟孩子拿錢。

至於是否聽過跟木可公司的關係？柯媽說，從來沒聽過這個名字，她都不知道，與這間公司來往多久她也不知道，也說自己是老人家，一直要找她麻煩也很受不了，現在還要到醫院顧柯爸，也是很心煩。

被問到是否很煩惱柯文哲的事？柯媽則說，「不會啦」，柯文哲只有打電話回來問他爸爸的事，也都沒說什麼，只有問說爸爸現在退燒了嗎？現在情形如何？只有說這些，柯媽說：「醫生說醫生話就好了，還需要說什麼？真的什麼都沒有講。」

被問到「隨便罵我們的人會被雷劈、會被神明罰」這句話，柯媽也解釋，如果說謊話、罵人是不好的事，所以這種人會被天懲罰，會被雷公打，並不是說所有談論這些事的人都這樣，說對的話、實在的話的人，就讓他們說，但如果莫須有的事被亂講，她當然會感到難過。

柯媽說，別人罵我們我當然會生氣，難道不會嗎？明明沒有的事，是在罵什麼？那就去查，若真的查到有再來說。如果沒有的事，一直要糟蹋柯文哲，這樣好嗎？也強調沒有的事情，真的不要這樣。