民眾黨前台南黨部主委拒當替罪羔羊 綠質疑大選造勢開銷

民眾黨爆發被質疑假帳風暴，檢方採取搜索及約談動作，多人遭交保，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦發出不自殺聲明，強調自己不成為代罪羔羊，並說，若要繼續拉幾個替死鬼下水，不會跟你們客氣，此聲明引震撼。另，民進黨南市黨部主委郭國文也質疑去年民眾黨在台南造勢大會花450萬，認為有問題。

蔡宛秦在聲明中說，個人造業個人擔，「你想要保全偶像的面貌，你有想過底下的人嗎？」，稱自己曾對這個集團以及領導者充滿了光明的希望，但深入核心後，看到的卻是失望，只能責怪磁場不合，「我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外。」

「算了是該翻頁的時候了，你們最近搞不定的事情，若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣！終究還是那句話善有善報、惡有惡報、不是時候未到，而是即將來到。」

民進黨台南市黨部主委郭國文也在臉書說，從新聞看到柯文哲去年12月16日在台南約5000人造勢，竟申報要475萬，「這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題。」

郭國文表示，以最近台南市黨部舉辦的「反擴權 護民主」座談會，沒有動員，約2000人參加，花18萬1100元。質疑會花到475萬要不是作假帳，就是怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去了？

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