快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

民眾黨前台南黨部主委拒當替罪羔羊 綠質疑大選造勢開銷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦發出不自殺聲明，強調自己不要成為待罪羔羊。圖／擷取社群畫面
民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦發出不自殺聲明，強調自己不要成為待罪羔羊。圖／擷取社群畫面

民眾黨爆發被質疑假帳風暴，檢方採取搜索及約談動作，多人遭交保，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦發出不自殺聲明，強調自己不成為代罪羔羊，並說，若要繼續拉幾個替死鬼下水，不會跟你們客氣，此聲明引震撼。另，民進黨南市黨部主委郭國文也質疑去年民眾黨在台南造勢大會花450萬，認為有問題。

蔡宛秦在聲明中說，個人造業個人擔，「你想要保全偶像的面貌，你有想過底下的人嗎？」，稱自己曾對這個集團以及領導者充滿了光明的希望，但深入核心後，看到的卻是失望，只能責怪磁場不合，「我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外。」

「算了是該翻頁的時候了，你們最近搞不定的事情，若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣！終究還是那句話善有善報、惡有惡報、不是時候未到，而是即將來到。」

民進黨台南市黨部主委郭國文也在臉書說，從新聞看到柯文哲去年12月16日在台南約5000人造勢，竟申報要475萬，「這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題。」

郭國文表示，以最近台南市黨部舉辦的「反擴權 護民主」座談會，沒有動員，約2000人參加，花18萬1100元。質疑會花到475萬要不是作假帳，就是怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去了？

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

民進黨台南市黨部主委郭國文出示最近所辦的「反擴權 護民主」座談會，沒有動員，約2000人參加，花18萬1100元。圖／擷取郭國文臉書畫面
民進黨台南市黨部主委郭國文出示最近所辦的「反擴權 護民主」座談會，沒有動員，約2000人參加，花18萬1100元。圖／擷取郭國文臉書畫面

台南 民眾黨 郭國文

延伸閱讀

風災後遭郭國文批跨區「重複會勘」浪費行政資源 陳亭妃回嗆這句話

郭國文酸「無法理解重複會勘的意義」 陳亭妃陣營回應了

凱米颱風重創南部 郭國文喊話政院興建水利設施

影／立委林俊憲競選市長起手式 陳亭妃：我每天都是

相關新聞

柯文哲競總誤登餐費96萬 民眾黨：我們只是吃了便當

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，昨天再爆出申報96萬元的素食餐費，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，這是很明顯的差額漏洞，兩...

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

為兌現賴清德總統政見，行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組，行政院長卓榮泰指示秘書長龔明鑫擔任小組召集人，9月副...

陳宗彥涉受性招待南檢起訴 民進黨團：尊重檢調調查

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，台南地檢署分案調查後，認為陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起...

柯文哲陷政治獻金案 綠側翼圍攻柯意在裂解藍白合？

民眾黨主席柯文哲接連身陷北市三大案、政治獻金疑雲風暴，綠營則是群起攻之，而藍營除北市議員個別發言外，黨則是先按兵不動。據了解，綠營人士猛攻柯文哲盼小草變「回頭草」；而藍營內部陷入保柯、打柯兩派觀點，不過黨中央仍定調作戰方向為「不打柯、質疑黃珊珊」，並持續查弊讓小草繼續討厭民進黨，防止小草大幅度回流。

指若被約談很正常 柯文哲：政府效率這麼高也是樂見

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報疑雲，會計師端木正、木可公司負責人李文娟約談後交保。柯文哲今天受訪時表示，如果被約談很正...

京華城容積率案延燒 蔣萬安今受訪連說兩次「毋枉毋縱」

京華城容積率案延燒，北市府被控涉嫌圖利財團，前市長柯文哲列被告，多名都委被約談。對於市府都發局有多人遭約談，台北市蔣萬安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。