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體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組，邀奧運國手等體育界人士擔任小組諮詢委員，舉重女神郭婞淳(圖)、金牌羽球男雙李洋、桌球教父莊智淵等國手都已點頭加入。記者季相儒／攝影
行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組，邀奧運國手等體育界人士擔任小組諮詢委員，舉重女神郭婞淳(圖)、金牌羽球男雙李洋、桌球教父莊智淵等國手都已點頭加入。記者季相儒／攝影

為兌現賴清德總統政見，行政院會今天拍板「體育運動發展部」籌備小組，行政院長卓榮泰指示秘書長龔明鑫擔任小組召集人，9月副院長鄭麗君將成立諮詢小組，邀奧運國手等體育界人士擔任小組諮詢委員，舉重女神郭婞淳、金牌羽球男雙李洋、桌球教父莊智淵等國手都已點頭加入。未來除了體育部外，也將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，與產業界直接對接。

巴黎奧運中華代表團獲得2金、5銅的好成績，總獎牌數為史上第二多。

為成立體育部，行政院5、6月啟動籌備作業，邀集專家學者討論組織架構草案，7月完成研擬體育部組織法草案，今天正式成立籌備小組，同時廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與，奧運國手郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、雷千瑩、帕運羽球選手胡光秋、網球好手許育修都在諮委名單內。

根據現行規劃，體育部以「體育運動壯大台灣」為願景，以推動運動產業促進幸福經濟、提倡全民運動增進國民健康、推展運動外交世界看見台灣、強化選手培訓保障選手權益為4大核心。

並羅列10項任務，包括推動運動產業、籌設國家運動產業發展中心、強化多元族群及兒少運動推廣、納入海洋山林運動推廣、社區俱樂部輔導、提倡運動外交、推動國際賽會打造國際品牌、運科導入訓練、選手生涯輔導、保障選手權益等。

體育部預計下設6個司，但最終司名尚待拍板；除原有的國家運動訓練中心、國家運動科學中心，另將新設行政法人國家運動產業發展中心，與產業界直接對接、輔導、技轉、投資。

但需配套修改7項法律，包括中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法、制定體育部組織法、國家產業運動發展中心設置條例、體育暨運動發展部處務規程，及廢止體育署組織法，行政院力拚下會期送立法院審議，目標明年掛牌。

現行行政院二級機關「部」的名額已滿，行政院政務委員史哲昨天表示，將修正中央行政機關組織基準法，擴增一個名額。

行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組。記者黃婉婷／攝影
行政院會今天拍板「體育暨運動發展部」籌備小組。記者黃婉婷／攝影

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