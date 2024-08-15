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陳宗彥涉受性招待南檢起訴 民進黨團：尊重檢調調查

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影

行政院前發言人陳宗彥捲入11年前性醜聞而請辭，台南地檢署分案調查後，認為陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴，並建請法院從重量刑。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重檢調對單一個案調查，司法應當獨立個案運作。

檢方指出，陳宗彥曾擔任台南市政府新聞處長及民政局長，受領國家俸祿，竟未能與酒店業者保持距離，貪圖性招待而收受不正利益，有害公務員廉潔自持之要求，玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴，嚴重破壞國家公務員的清廉形象，且陳宗彥自始否認犯行，未將犯罪不法所得自動繳交，建請法院從重量刑，並依法宣告褫奪公權。

吳思瑤表示，尊重檢調對單一個案調查，任何案件基於事實，調查過程的認定建議，後續法院宣判結果都尊重，個案沒有人能夠下指導棋，司法應當獨立個案運作。

台南 司法 陳宗彥

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