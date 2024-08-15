檢調大搜索 李彥秀：民進黨想讓柯文哲和民眾黨一刀斃命

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目不明風波，昨日檢調赴台玻大樓搜索。國民黨立委李彥秀今日表示，為選票要將柯文哲及民眾黨「一刀斃命」，民進黨並非真要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及不信任司法的主要原因。

李彥秀說，檢調追查柯文哲政治獻金案，昨天兵分7路，同步搜查木可、時樂、尼奧三家公關公司，並以證人身份傳喚柯辦財務長、時樂與尼奧負責人及員工，並將會計師端木正、木可負責人李文娟移送北檢，大陣仗偵辦偽造文書罪，並對被告課予重保，令人咋舌。

李彥秀表示，另一方面，鄭文燦過去高居行政院副院長，涉及貪瀆重罪，還與詐騙集團過從甚密，但不僅偵查中五度聲請搜索票都遭法院駁回，聲押過程也受法院呵護備至，這也難怪民眾不信任司法，質疑法院檢調碰到政治就會轉彎。

李彥秀質疑，為了選舉、為了選票，為了政治，急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨「一刀斃命」；但是對鄭文燦貪瀆案的處理就是意思意思、點到為止，深怕繼續追查下去、搜索下去，會「動搖黨本」。民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及對司法不信任的最主要原因。