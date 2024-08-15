聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢調大搜索 李彥秀：民進黨想讓柯文哲和民眾黨一刀斃命
民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目不明風波，昨日檢調赴台玻大樓搜索。國民黨立委李彥秀今日表示，為選票要將柯文哲及民眾黨「一刀斃命」，民進黨並非真要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及不信任司法的主要原因。
李彥秀說，檢調追查柯文哲政治獻金案，昨天兵分7路，同步搜查木可、時樂、尼奧三家公關公司，並以證人身份傳喚柯辦財務長、時樂與尼奧負責人及員工，並將會計師端木正、木可負責人李文娟移送北檢，大陣仗偵辦偽造文書罪，並對被告課予重保，令人咋舌。
李彥秀表示，另一方面，鄭文燦過去高居行政院副院長，涉及貪瀆重罪，還與詐騙集團過從甚密，但不僅偵查中五度聲請搜索票都遭法院駁回，聲押過程也受法院呵護備至，這也難怪民眾不信任司法，質疑法院檢調碰到政治就會轉彎。
李彥秀質疑，為了選舉、為了選票，為了政治，急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨「一刀斃命」；但是對鄭文燦貪瀆案的處理就是意思意思、點到為止，深怕繼續追查下去、搜索下去，會「動搖黨本」。民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及對司法不信任的最主要原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言