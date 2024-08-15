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柯文哲競總誤登餐費96萬 民眾黨：我們只是吃了便當

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，主席柯文哲比昨天更早出門，一早七點多到中央黨部，與發言人吳怡萱一同上電梯。記者林俊良／攝影
民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，主席柯文哲比昨天更早出門，一早七點多到中央黨部，與發言人吳怡萱一同上電梯。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，昨天再爆出申報96萬元的素食餐費，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，這是很明顯的差額漏洞，兩筆金額被打成一張發票，「我們實在非常傻眼」，競選團隊只是買便當，包括賴清德總統、前總統蔡英文也都有申報，「我們或許都只是吃了便當。」

民進黨台北市議員林延鳳昨天在臉書發文指出，柯文哲在選前一周申報高達96萬元的餐費，這種規模不大的店家，96萬可能是一個月的營業額，民眾黨不只是大額發票有問題，就連小額都不堪檢驗、臭不堪聞。

民眾黨上午舉行內部會議，吳怡萱會後受訪時表示，民眾黨已經出示收據跟發票，事實就是兩張發票被打成一張，顯見過程出現非常多誤報，「這個差額跟漏洞，實在讓我們非常傻眼」，競選團隊相信專業的會計師，不過的確必須要複查，「兩張變成一張，我們也是始料未及。」

不過，儘管民眾黨昨天出示兩張發票，網紅四叉貓卻抓包收據日期不同，吳怡萱則說，競選團隊把單據交給會計師處理，「不知道他是一起申報，還是分批申報，我們倒是不了解後續作業，可能要進到監察院後台看看」，這個部分還需要一點時間查核。

吳怡萱表示，競選團隊只是買便當，同樣的狀況也發生在賴總統身上，過去曾經申報大愛素食天地的三筆資料，蔡英文申報的支出項目更是交通，民眾黨無法代替業者回答發票的問題，「我們或許都只是吃了便當，不知道為什麼拿到的發票是這樣。」

團隊 柯文哲 民眾黨 發票

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