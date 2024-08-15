卓揆稱兩岸已開友善門 藍委批：民進黨仇中侵蝕判斷力

行政院長卓榮泰昨日接受中央社專訪，稱兩岸的友善之門已打開。此話今日引起國民黨立委批評，藍委洪孟楷質疑，請問禁團令何時解除的，賴政府上任兩個多月，如同過去8年，兩岸還是冷凍；藍委李彥秀說，民進黨仇中、反中的意識形態已侵蝕基本判斷與邏輯能力。

卓榮泰昨說，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，不過希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士。

洪孟楷問卓榮泰，禁團令是何時解除的？請行政部門告知。他過去一直強調，兩岸和平穩定發展，只要在對台灣有利的情況下，我方能夠捍衛自己主權的情況下，兩岸應要多互動交流，是民進黨政府頒布禁團令，若說現在沒有禁團令，請民進黨政府說明何時解除的，是悄悄的解除，沒有告訴國人？還是已經解除，沒有接受到資訊？希望政府開大門走大路，在捍衛台灣主權的情況下，更能夠讓兩岸和平穩定交流。

洪孟楷指出，賴清德總統520就職的時候，大家也都期待能夠看到新政府、新氣象、新格局，走出僵局，但過去兩個多月，如同過去8年民進黨政府一樣，兩岸還是冷凍跟停滯不前。希望降低彼此敵意，才有助於更緊密的互動，希望兩岸能有更多的溝通管道，能讓中華民國主權能更加被國際看見。

李彥秀也批，賴清德政府上任不到3個月，部長打臉院長，院長打臉總統的荒謬劇碼不斷上演。卓榮泰昨說，「政府對中國大陸友善之門已經打開，希望中國大陸來的是觀光客、是學生、是信徒」。結果立刻被抓包，今年上半年以「宗教教義研習」名義來台的陸籍人士僅有64人次，遠低於疫情前，對於宗教交流，政府仍專案申請，嚴格審查。

李彥秀指出，離譜的是賴清德一個星期前才對宗教界喊話，說「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』。」民進黨根本將單純的兩岸宗教交流，當成是中共的「第五縱隊」。

李彥秀表示，2019年當時民進黨副祕書長的林飛帆說，總統大選時，很多宗教勢力與中國系統連結在一起；今年6月陸委會副主委梁文傑又說，「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」民進黨仇中、反中的意識形態已經侵蝕了基本判斷與邏輯能力。梁文傑、卓榮泰、賴清德相互打臉，樂此不疲。請問，宗教團體到底應該相信誰？